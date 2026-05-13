Ваше картофельное пюре получается клейким и быстро остывает? Узнайте главную ошибку и проверьте себя

При приготовлении пюре важна температура молока и масла

Чтобы картофельное пюре получилось нежным, насыщенным на вкус и воздушным, в него добавляют сливочное масло, молоко или сливки. Именно на этом этапе приготовления некоторые допускают ошибку: добавляют молочные продукты сразу после того как достали их из холодильника.

Рассказываем, как температура масла и молока влияет на вкус картофельного пюре.

Почему в картофельное пюре нельзя добавлять холодное молоко и масло

Холодные молочные продукты плохо впитываются картофелем. В таком случае приходится долго и интенсивно перемешивать его. Это приводит к тому, что пюре получается не нежное и воздушное, а клейкое.

Еще одна причина не добавлять холодное молоко в пюре — чтобы не остудить блюдо.

Какой температуры должно быть молоко для картофельного пюре

Доведите молоко и масло хотя бы до комнатной температуры, а еще лучше — слегка подогрейте на плите перед добавлением к картофелю, советуют на кулинарном портале Thekitchn. Нарежьте масло одинаковыми кусочками, сложите их в сотейник, добавьте молоко и поставьте на медленный огонь на несколько минут.

Теплые молочные продукты быстро впитаются, и тогда не придется долго перемешивать картофель. Пюре получится мягким и пышным.

Как приготовить вкусное картофельное пюре

Ингредиенты:

Картофель — 1 кг (выбирайте сорта с высоким содержанием крахмала — Белла Росса или Славянка )

) Сливочное масло — 50–100 г

Молоко или сливки — 150–200 мл

Соль — по вкусу

По желанию: зубчик чеснока или лавровый лист для аромата.

Этапы приготовления: