Ваше картофельное пюре получается клейким и быстро остывает? Узнайте главную ошибку и проверьте себя

Наталья Граковская
Картофельное пюре. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

При приготовлении пюре важна температура молока и масла

Чтобы картофельное пюре получилось нежным, насыщенным на вкус и воздушным, в него добавляют сливочное масло, молоко или сливки. Именно на этом этапе приготовления некоторые допускают ошибку: добавляют молочные продукты сразу после того как достали их из холодильника.

Рассказываем, как температура масла и молока влияет на вкус картофельного пюре.

Почему в картофельное пюре нельзя добавлять холодное молоко и масло

Холодные молочные продукты плохо впитываются картофелем. В таком случае приходится долго и интенсивно перемешивать его. Это приводит к тому, что пюре получается не нежное и воздушное, а клейкое.

Еще одна причина не добавлять холодное молоко в пюре — чтобы не остудить блюдо.

Какой температуры должно быть молоко для картофельного пюре

Доведите молоко и масло хотя бы до комнатной температуры, а еще лучше — слегка подогрейте на плите перед добавлением к картофелю, советуют на кулинарном портале Thekitchn. Нарежьте масло одинаковыми кусочками, сложите их в сотейник, добавьте молоко и поставьте на медленный огонь на несколько минут.

Теплые молочные продукты быстро впитаются, и тогда не придется долго перемешивать картофель. Пюре получится мягким и пышным.

Картофельное пюре - рецепт

Как приготовить вкусное картофельное пюре

Ингредиенты:

  • Картофель — 1 кг (выбирайте сорта с высоким содержанием крахмала — Белла Росса или Славянка)
  • Сливочное масло — 50–100 г
  • Молоко или сливки — 150–200 мл
  • Соль — по вкусу
  • По желанию: зубчик чеснока или лавровый лист для аромата.

Этапы приготовления:

  1. Очистите картофель и нарежьте его одинаковыми кусками, чтобы он сварился равномерно. Поместите в холодную воду, добавьте соль и, по желанию, чеснок или лавровый лист. Варите до полной мягкости.
  2. Слейте воду и верните кастрюлю с картофелем на выключенную, но еще теплую плиту на 30–60 секунд. Слегка потряхивайте кастрюлю, чтобы лишняя влага испарилась. Сухой картофель гораздо лучше впитывает молоко и масло.
  3. Параллельно слегка подогрейте или хотя бы доведите до комнатной температуры молоко и масло.
  4. Разомните картофель в однородную массу. Используйте только ручную толкушку или пресс. Не пользуйтесь блендером для приготовления пюре, так как он превращает крахмал в клейкую массу.
  5. Постепенно вливайте теплую смесь молока и масла в картофель и продолжайте разминать картофель до состояния однородного пюре.
