Ви досі миєте гречку руками? Перевірте, скільки бруду ви пропускаєте (відео)

Один простий інструмент допоможе швидко та ретельно промити крупу

Гречана каша — класика української кухні. Вона поживна й добре смакує як окремо, так і в поєднанні з м’ясом, овочами чи соусами.

У приготуванні цієї крупи є нюанси, які впливають на смак і текстуру готової каші. І один із них — промивання гречки перед варінням. Більшість звикла робити це руками в ємності чи під проточною водою. Проте це можна зробити швидше та ефективніше.

Навіщо промивати гречку

Навіть із чистої на вигляд пачки гречки у воду одразу йде пил, дрібне лушпиння та мікробруд, який осідає під час виробництва та зберігання. Усе це згодом опиняється в тарілці, якщо не промивати крупу.

До того ж добре промита гречка вариться рівномірніше, не гірчить і має чистіший, насиченіший смак.

Як швидко промити гречку

Більшість людей промивають гречку просто руками — насипали у миску, залили водою, поводили долонею по колу й злили. Здається, достатньо. Але блогерка Емілія Євтушенко показала, що це зовсім не так. Вона пропонує промивати гречку та інші крупи за допомогою вінчика.

Насипте крупу у глибоку миску. Залийте холодною водою. Активно перемішайте вінчиком протягом 20–30 секунд. Злийте воду, за потреби повторіть ще раз — і крупа готова до варіння.

Після промивання вінчиком вода стає набагато каламутнішою, ніж при промиванні руками, а весь бруд і пил піднімається на поверхню. Вінчик створює інтенсивніший рух води між крупинками — туди, куди пальці просто не дістають.

Корисні поради для приготування смачної гречки