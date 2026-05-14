Спека вдарить раптово? Стало відомо, коли в Одесу може прийти справжнє літо
Купатися в морі поки зарано
Кінець травня готує справжній температурний сюрприз для жителів Одеси. У місто може прийти справжня літня спека.
Такий прогноз надав Google DeepMind WeatherNext 2. Детальніше розповість "Телеграф".
Примітка: Цей матеріал підготовлено на основі аналізу даних системи WeatherNext 2. Прогноз є розрахунковим сценарієм і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах Укргідрометцентру.
Лагідний старт та перші грози
З 14 по 20 травня погода в Одесі буде максимально комфортною для прогулянок біля моря. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +18°C…+23°C, а вночі стовпчики термометрів не опустяться нижче +11°C.
16-17 травня існує низька ймовірність короткочасних дощів. Це буде період "стабільного тепла", коли куртки вже можна залишити вдома, але для купання в морі ще зарано — вода прогріється лише до +16°C…+18°C.
Коли прийде літо?
Справжній перелом у погоді відбудеться після 21 травня. Завдяки потужному антициклону, Одеса почне стрімко прогріватися. Вдень температура впевнено триматиметься на позначках +22°C…+25°C.
Але головний "температурний удар" очікується наприкінці місяця:
- 27 травня — повітря прогріється до +26°C, небо буде сухим і ясним.
- 28 травня — стовпчики термометрів піднімуться до +27°C, але через вологість відчуватиметься як всі +29°C.
- 29 травня — можлива перша серйозна травнева гроза на тлі високої температури (+26°C).
Що прогнозує Укргідрометцентр
Укргідрометцентр дає більш стриманий прогноз для Одеси, акцентуючи увагу на помірному теплі та періодичних опадах. Протягом найближчого тижня температура вдень коливатиметься переважно в межах +16°C…+20°C, а нічні показники триматимуться на рівні +11°C…+15°C. Дощова погода очікується вже сьогодні, 14 травня, а також у період з 18 по 21 травня. Найвищі показники офіційні синоптики прогнозують на вівторок, 19 травня, коли повітря прогріється до +20°C.
