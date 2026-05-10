Забудьте о жаре и лете: названы дни, когда в Киеве может ухудшиться погода

Если идете на улицу, захватите с собой зонтики и теплый свитер

Погода в Киеве после аномальной жары может ухудшиться. Во второй декаде месяца возможны низкие температуры и осадки.

Такой прогноз дает современная система прогнозирования Google DeepMind WeatherNext 2, указывая на то, что средняя температура мая будет на 1,5°C ниже нормы. Наиболее ощутимым похолодание станет в середине месяца.

Примечание: Этот материал подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2. Прогноз является расчетным сценарием и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненных данных смотрите на ресурсах Укргидрометцентра.

Экватор мая под властью дождей

С 11 по 20 мая в Киеве пройдет под знаком циклонической активности. Ожидается, что этот этап весны будет наиболее влажным. Температурный режим остается умеренным. Температура днем будет держаться стабильно в пределах +15…+19°C. А ночью будет колебаться от +8°C до +14°C. Наиболее дождливой будет неделя с 11 по 17 мая — ожидаются затяжные осадки.

Когда вернется жара

В конце мая погода наконец-то возьмет курс на настоящее лето. После 21 мая влияние холодных воздушных масс окончательно ослабеет. С 21 по 25 мая воздух будет прогреваться до +19…+23°C, однако возможны локальные дожди.

С 26 по 31 мая ожидается настоящий температурный скачок. Столбики термометров достигнут +25…+28°C.

Какой прогноз дает Укргидрометцентр

Согласно данным Укргидрометцентра, во второй декаде мая киевлян ожидает переменная погода с периодическими осадками и колебанием температуры от +13°C до +21°C. Самыми дождливыми днями станут 13 и 14 мая, когда столбики термометров днем опустятся до отметки +13…+15°C. Начиная с 15 мая ситуация стабилизируется: дневная температура постепенно вырастет до +18…+21°C, а ночная будет держаться в пределах +11…+14°C. В целом, период с 11 по 19 мая пройдет без аномальной жары, с преимущественно облачным небом и умеренным теплом.

