В честь сказки Толстого? Почему бренд "Три медведя" имеет такое название

Торговая марка "Три медведя" достаточно популярна в Украине, однако не все покупатели знают, почему бренд имеет именно такое название. Более того, оно созвучно с одноименной сказкой российского писателя Льва Толстого.

"Телеграф" решил разобраться, связан ли украинский бренд с российской сказкой. Заметим, что учредителем является Дмитрий Ушмаев.

Компанию "Три медведя" создали в 2001 году. Она специализируется на производстве мороженого и замороженных продуктов. Сам основатель и бренд не разглашают историю создания названия, однако некоторые параллели провести можно.

Мороженое "Три медведя"

Ведь "Три медведя" — это также название известной сказки, которую часто называют народной или даже английской. Однако с таким названием написал сказку и российский писатель Лев Толстой. Поэтому многие ассоциируют название "Три медведя" с российским произведением.

Однако важно отметить, что "Три медведя" — это популярная английская детская сказка 19 века, переведенная на многие языки мира. То есть Толстой не создал ее с нуля, а просто адаптировал до российского менталитета.

Логотип бренда "Три медведя"

В настоящее время компания, как и с момента основания, делает акцент на семье белых полярных медведей. К слову, здесь просматривается и маркетинг, ведь бренд не раз подчеркивал, что производит продукцию для всей семьи.

Первый логотип бренда имел трех детализированно изображенных медведей, идущих по ленте. А современный — это те же медведи, но они обнимаются и сливаются друг в друга.

Современный логотип бренда "Три медведя"

