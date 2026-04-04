"Рошен" был не всегда. Как раньше назывался этот кондитерский бренд

Компанию основали в 1996 году

Часто в магазинах можно встретить кондитерские изделия от ROSHEN. Однако не все украинцы знают, что раньше этот бренд носил совсем другое название.

ROSHEN – один из крупнейших производителей кондитерских изделий в Украине. Ассортимент компании насчитывает более 200 видов.

До 2000 года корпорация называлась "Укрпроминвесткондитером". Тогда это было обычное технологическое название, никак не влияющее на узнаваемость или популярность на рынке. Однако предприятие решило сменить громоздкое название на что-то лаконичное и простое.

Известно, что именно украинское "Бюро маркетинговых технологий" дало идею взятия за основу фамилии директора и владельца кондитерского производства Петра Порошенко. Так появилось название "Рошен". В 2000 году во время ребрендинга компания пыталась продвигать легенды, которые ассоциировались бы с названием, но все было безуспешно.

Одна из них, к примеру, рассказывала об одноименном боге наслаждения из каких-то древних мифологий или про графа, который очень любил наслаждение и получал его от конфет. Однако украинцы в подавляющем большинстве знают, что "Рошен" — это производное от Порошенко.

Цель ребрендинга заключалась в том, чтобы и на украинском, и на зарубежном рынке компанию легко запоминали и узнавали. Ведь сделать это с "Укрпроминвесткондитером" было бы трудно.

Заметим, что современный логотип компании — просто слово ROSHEN, а раньше оно было обрамлено в ленту. Ее называли стандартом качества и главным девизом компании было "ROSHEN — это сладкий знак качества".

