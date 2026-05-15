Сделал это с газовым счетчиком и теперь его могут оштрафовать на десятки тысяч: вот что он натворил

Марина Ищенко
Штрафов можно избежать

Для многих украинских бытовых потребителей обычное вмешательство в работу приборов учета может обернуться настоящей финансовой катастрофой. Даже случайное повреждение или попытка "сэкономить" часто приводят к тому, что вместо ожидаемой выгоды человек получает штраф в сотни тысяч гривен.

"Телеграф" расскажет, какой штраф придется заплатить за это. Сумма наказания варьируется в зависимости от вида нарушения:

Самой распространенной ошибкой, влекущей огромные взыскания, является самовольное повреждение пломбы на счетчике. Кроме этого, в перечень "опасных" действий входят:

  • вмешательство в работу измерительных приборов (использование магнитов и т.п.);
  • самопроизвольный демонтаж или монтаж счетчика;
  • подключение дополнительных газовых устройств без согласования;
  • препятствование контроллерам в доступе к проверяемому прибору.
Какие суммы придется заплатить

  • За вмешательство в работу или самодемонтаж: штраф составляет от 50 до 200 тысяч рублей (850 – 3 400 грн).
  • За недопуск контролера придется выложить от 850 до 2 550 грн.
  • Самое страшное – срыв пломбы: в этом случае нарушителю могут начислить ущерб за нелегитимное использование газа. Сумма часто рассчитывается по предельным нормам потребления с момента последней проверки, что может вылиться в 100 000 гривен и более.
Если вы случайно повредили счетчик или пломбу, необходимо немедленно сообщить об этом поставщику услуг. В этом случае можно избежать космических штрафов. Если факт повреждения выявит проверка — наказание будет неизбежным и чрезвычайно суровым для кошелька.

