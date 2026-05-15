Она въехала в яму на дороге и заплатила штраф: как это произошло и за что ее оштрафовали

Это будет считаться нарушением ПДД

Обычная поездка по дороге с ямами может обернуться для водителя не только повреждением авто, но и судебным делом и штрафом. В определенном случае это будет считаться нарушением правил дорожного движения.

Как отмечается в постановлении от 6 мая, передает "zaxid.net", Коломыйский горрайонный суд признал водителя Mercedes-Benz E200 Викторию Федасюк виновной в нарушении правил дорожного движения и назначил ей штраф в размере 850 гривен.

Водитель привлечен к административной ответственности после того, как его автомобиль попал в выбоину и повредил шины переднего и заднего колес. Полиция составила протокол по ст. 124 КУоАП, считая, что девушка не была достаточно внимательна к дорожной ситуации, что и привело к повреждению авто.

Кроме этого, девушка должна оплатить 665 гривен судебного сбора.

