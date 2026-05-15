Эту мелочь может совершить каждый второй: за какие бумажки могут оштрафовать до 2 тысяч

Это можно делать только в специально отведенных местах

Обычная расклейка объявлений на столбах или заборах может обернуться не только предупреждением, но и реальным штрафом. Многие до сих пор не знают, что даже такое "мелкое" нарушение в 2026 году наказывается по закону.

"Телеграф" расскажет, каким может быть штраф, кто его выписывает и как избежать его в будущем.

Кто заплатит почти до 2 тысяч гривен

В 2026 году за такое нарушение предусмотрена ответственность по статье 152 КУоАП. Для граждан штраф составляет от 340 до 1360 гривен, а для предпринимателей или должностных лиц – от 850 до 1700 гривен.

Протоколы о нарушении могут составлять работники муниципального караула, полиция или уполномоченные представители местных советов.

Чтобы избежать штрафов, объявление разрешено размещать только в специально определенных местах – на информационных стендах, досках объявлений или тумбах.

Где нельзя расклеивать объявление и какой штраф предусмотрено.

