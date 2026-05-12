Ваш борщ становится рыжим вместо ярко-красного? Узнайте главную ошибку и проверьте себя
Борщ должен быть не только вкусным, но и аппетитным
Цвет борща не менее важен, чем его вкус. Насыщенно-красный оттенок — это не просто эстетика, а признак правильно приготовленного блюда. Если ваш борщ раз за разом получается блеклым или рыжеватым, скорее всего, вы совершаете одну очень распространенную ошибку.
Рассказываем о хитростях, которые помогут сварить борщ не только вкусным, но и красивым.
Как сварить красный борщ
Насыщенный цвет борщу придает свекла. Если ваш борщ получается рыжим — вспомните, когда именно вы добавляете свеклу и используете ли кислоту. Если свекла попадает в кастрюлю сырой и вместе со всеми овощами с самого начала — вот ваша ошибка.
Когда и как добавлять свеклу в борщ
Чтобы борщ оставался ярко-красным, к свекле во время тушения нужно добавить кислоту. Уксус или лимонный сок не даст овощу потерять пигмент бетаин, а значит и цвет, под воздействием высокой температуры.
Добавляйте свеклу в борщ не в начале варки, а за 10–15 минут до готовности. После этого не доводите блюдо до кипения, а готовьте на медленном огне, чтобы борщ томился.
Что еще помогает сделать борщ ярким
Кроме кислоты, важную роль играет форма свеклы. Лучше выбирать плоды вытянутой формы, они ярче круглых. Кроме того, если при чистке вы видите, что свекла бледная – лучше не используйте ее. Она не даст насыщенного красного цвета даже если добавить кислоту.
Шеф-повар Валя Саенко советует не накрывать борщ крышкой, пока он не остынет полностью, и особенно пока готовится. По ее словам, иначе борщ станет оранжевым или рыжим.
Как приготовить вкусный красный борщ — пошаговый рецепт
Ингредиенты на кастрюлю 5 л:
- Телячие ребра 1 кг
- Картофель 500 г
- Свекла 2 средних (400 г)
- Морковь 1 средняя
- Лук 1 средний
- Капуста белокочанная 200 г
- Фасоль консервированная 100 г
- Томатная паста 100 г (или томаты в собственном соке — 350 г)
- Уксус 3 ст. л.
- Сахар 3 ст. л.
- Соль, перец
- Чеснок 5 зубчиков
- Лавровый лист
Этапы приготовления:
- Ребра разделите на сегменты и залейте холодной водой. Доведите до кипения, слейте воду, промойте мясо и кастрюлю, после чего снова залейте водой. Варите минимум 1,5 часа на слабом огне.
- Картофель нарежьте небольшими кубиками, лук — мелкими, морковь натрите на терке. Свеклу и капусту нарежьте соломкой.
- Добавьте картофель в бульон. Он должен заполнять примерно 2/3 кастрюли.
- Если капуста старая (зимняя), добавьте ее через 5–10 минут после картофеля. Молодую капусту добавляйте позже.
- На разогретую сковороду с маслом выложите морковь, слегка обжарьте и добавьте лук. Готовьте на медленном огне до мягкости.
- Добавьте свеклу и обжаривайте, постоянно помешивая. Добавьте сахар, перемешайте, влейте уксус. Затем добавьте томатную пасту или томаты, уменьшите огонь, добавьте немного бульона и тушите до состояния аль денте.
- Бульон с картофелем посолите. Добавьте готовую зажарку и фасоль, приправьте солью, перцем и сахаром по вкусу.
- За 5 минут до готовности добавьте натертый чеснок, дайте борщу немного потомиться и выключите огонь.