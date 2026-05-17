Самый короткий трамвайный маршрут Днепра: где поездка длится менее 20 минут

В Днепре трамвайная сеть охватывает десятки маршрутов, но разница между ними может удивить. По данным, одни рейсы длятся менее 20 минут, тогда как другие занимают почти час в пути.

Самым коротким оказался маршрут №17, проходящий в центре города. Данные обнародовали в сообществе "Днепровский трамвай || История 1897-2026" в Facebook и показали фото трамвайных маршрутов города.

Самые короткие и длинные трамвайные маршруты Днепра

Самым коротким оказался маршрут №17 (пл. Островского – ул. Войцеховича). Трамвай преодолевает свой путь примерно за 18 минут. В то же время, маршрут №6 занимает около 20 минут в пути, а №4 — ориентировочно 22 минуты. Эти рейсы считаются одними из самых быстрых в городской трамвайной системе.

После коротких маршрутов заметно выделяются и самые длинные направления. Абсолютным лидером является маршрут №12 (пл. Островского — пос. Мирное), где поездка в одну сторону длится около 55 минут. Практически не отстает №5 (Западный — ДИИТ) со временем в пути приблизительно 54 минутки. Далее следуют №19 (45 минут) и №9 (около 38 минут).

Также к более длинным маршрутам относятся №11 и №1, которые продолжаются в среднем по 34 минуты, а маршрут №15 — около 28 минут. Завершает список №16, где поездка занимает примерно 26 минут.

В общей сложности трамвайная сеть города охватывает почти 176,9 км.

