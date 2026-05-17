От болгарки до Плактона: сеть взорвалась мемами о Евровидении 2026

Украинцы шутят о выступлениях и сравнивают участников конкурса с разными персонажами

Финал Евровидения 2026 года еще не успел остыть после объявления победителя, а украинцы уже традиционно сделали главное — превратил конкурс в сплошной мем-фестиваль. Пока одни обсуждали вокал и политику, другие массово разносили Threads шутками о самокатах на сцене, "болгарках", взглядах матерей и танцах, за которые "мама пообещала 5 гривен".

Больше всего досталось представителю Греции Akylas. Его номер пользователи мгновенно разобрали для шуток. Один из самых популярных мемов звучал так: "Когда мама сказала, что даст 5 гривен на мороженое, если станцую перед всеми родственниками".

Другая вирусная шутка о Греции касалась момента, где певец едет по сцене на самокате. Украинцы сразу адаптировали это под реалии жизни во время войны: "Я во время воздушной тревоги мчусь с левого на правый берег". Судя по количеству репоста, мем особенно "зашел" киевлянам.

Не обошли юмором и победу Болгарии. На фоне скандалов из-за связей певицы Dara с окружением Филипп Киркоров соцсетями начал распространяться саркастическое сообщение: "Евровидение в Болгарии будет под лозунгом "Back to USSR". А еще пользователи шутили: "Знаю, что нынешнее Евровидение проплатили Dnipro-M, чтобы больше болгарок продать"

Представительница Кипра тоже стала героиней мемов. Ее темпераментный номер пользователи сопровождали видео мальчика, слишком эмоционально танцующего бальные танцы, с подписью: "Я: ДЖАЛА! ДЖАЛАААААА!". Выступление Албании украинцы сравнили с песней "Сыну сыну, ангел мииий"". Особенно пользователям запомнился момент, где женское лицо с огромного экрана буквально "прожигает" взглядом певца.

Представителя Литвы Lion Ceccah через его яркий образ и прическу пользователи сравнили с Планктоном из "Спанч Боба": "Кто-то уже дайте ему рецепт крабсбургера".

Не остался без внимания и номер Дании. Один из фрагментов пластической хореографии быстро превратили в мем "Я, когда тянет спину" или "Овуляция, если бы была выступлением".

