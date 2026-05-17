Киркоров аплодирует стоя: украинцы разъярены из-за победы Болгарии на Евровиденьи и ее связи с путинистами

Сеть лютует и заявляет о "мостике для возвращения РФ" на конкурс

В субботу, 16 мая, в австрийском городе Вена отгремел финал Евровидения 2026 года, где победила Болгария и ее представительница Dara с песней Bangaranga . Однако украинцы, мягко говоря, не в восторге от такого завершения песенного конкурса.

А все из-за связей победительницы с… Россией. Вместо мемов о постановке или фальшивых нотах ленту заполонили упоминания о путинисте Киркорове.

Причиной скандала стал автор конкурсной композиции – греческий продюсер и композитор Димитрис Контопулос – друг Киркорова. Именно он много лет работал вместе с путинистом над номерами российских участников Евровидения.

В частности, Контопулос был среди авторов и продюсеров выступлений сестер Толмачевых в 2014 году, а также двух конкурсных номеров Сергея Лазарева – в 2016 и 2019 годах. Автором песни Ани Лорак для Евровидения тоже был он. Дополнительное возмущение вызвала информация, что даже после начала полномасштабной войны Димитрис продолжал посещать Москву.

Сестры Толмачевы – победительницы детского конкурса Евровидения 2006 года

Один из пользователей Threads обратил внимание на Instagram-историю композитора за октябрь 2025 года. Там было опубликовано выступление Лазарева и Киркорова на московской Live Arena, где присутствие Контопулоса со сцены лично приветствовал Киркоров.

Поэтому часть украинских пользователей восприняла победу Болгарии как сигнал о возможном возвращении российского влияния на конкурс. В соцсетях появились десятки отрицательных реакций.

"Победа Болгарии на Евровидении — это почти то же, что победа России";

"Готовят мостик для возвращения (России-ред.)";

"Не удивлюсь, если в следующем году Россия уже примет участие в Евровидении";

"Победила Болгария, и теперь я уверена, что в следующем году там сто процентов строят россияне".

Отдельно в Threads обращают внимание и на саму Болгарию, которую считают одной из самых лояльных россиянам стран в регионе. Украинцы вспоминают обширный российский бизнес, недвижимость и многолетние связи Киркорова с болгарским шоубизнесом.

"Сначала генеральный директор Евровидения говорит, что можно возвращать Россию в конкурс, а затем выигрывает Болгария! Болгария, где Киркоров оказывает влияние, где пачками отдыхают россияне и имеют много недвижимости, где много российского бизнеса, и полностью отсутствует инфраструктура для такого конкурса. Ну класс!!!"

Также украинцы вспомнили слова Джамалы, ранее предупреждающей, что если Украина когда-нибудь прекратит участие в конкурсе, российское влияние на Евровидении может быстро восстановиться. На этом фоне часть пользователей увидела в Болгарии тревожный символизм.

Напомним, что директор Евровидения Мартин Грин сказал, что причиной отстранения России от песенного конкурса было не только в самой РФ, а в русском государственном вещателе, не доказавшем независимость от власти. Мол, если когда-то эти условия изменятся — дверь для возвращения может снова приоткрыться.

