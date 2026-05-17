Киркоров аплодирует стоя: украинцы разъярены из-за победы Болгарии на Евровиденьи и ее связи с путинистами
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Сеть лютует и заявляет о "мостике для возвращения РФ" на конкурс
В субботу, 16 мая, в австрийском городе Вена отгремел финал Евровидения 2026 года, где победила Болгария и ее представительница Dara с песней Bangaranga . Однако украинцы, мягко говоря, не в восторге от такого завершения песенного конкурса.
А все из-за связей победительницы с… Россией. Вместо мемов о постановке или фальшивых нотах ленту заполонили упоминания о путинисте Киркорове.
Причиной скандала стал автор конкурсной композиции – греческий продюсер и композитор Димитрис Контопулос – друг Киркорова. Именно он много лет работал вместе с путинистом над номерами российских участников Евровидения.
В частности, Контопулос был среди авторов и продюсеров выступлений сестер Толмачевых в 2014 году, а также двух конкурсных номеров Сергея Лазарева – в 2016 и 2019 годах. Автором песни Ани Лорак для Евровидения тоже был он. Дополнительное возмущение вызвала информация, что даже после начала полномасштабной войны Димитрис продолжал посещать Москву.
Один из пользователей Threads обратил внимание на Instagram-историю композитора за октябрь 2025 года. Там было опубликовано выступление Лазарева и Киркорова на московской Live Arena, где присутствие Контопулоса со сцены лично приветствовал Киркоров.
Поэтому часть украинских пользователей восприняла победу Болгарии как сигнал о возможном возвращении российского влияния на конкурс. В соцсетях появились десятки отрицательных реакций.
- "Победа Болгарии на Евровидении — это почти то же, что победа России";
- "Готовят мостик для возвращения (России-ред.)";
- "Не удивлюсь, если в следующем году Россия уже примет участие в Евровидении";
- "Победила Болгария, и теперь я уверена, что в следующем году там сто процентов строят россияне".
Отдельно в Threads обращают внимание и на саму Болгарию, которую считают одной из самых лояльных россиянам стран в регионе. Украинцы вспоминают обширный российский бизнес, недвижимость и многолетние связи Киркорова с болгарским шоубизнесом.
- "Сначала генеральный директор Евровидения говорит, что можно возвращать Россию в конкурс, а затем выигрывает Болгария! Болгария, где Киркоров оказывает влияние, где пачками отдыхают россияне и имеют много недвижимости, где много российского бизнеса, и полностью отсутствует инфраструктура для такого конкурса. Ну класс!!!"
Также украинцы вспомнили слова Джамалы, ранее предупреждающей, что если Украина когда-нибудь прекратит участие в конкурсе, российское влияние на Евровидении может быстро восстановиться. На этом фоне часть пользователей увидела в Болгарии тревожный символизм.
Напомним, что директор Евровидения Мартин Грин сказал, что причиной отстранения России от песенного конкурса было не только в самой РФ, а в русском государственном вещателе, не доказавшем независимость от власти. Мол, если когда-то эти условия изменятся — дверь для возвращения может снова приоткрыться.
Ранее "Телеграф" рассказывал, кто еще из участников Евровидения 2026 года имеет связи с Россией. Мы делились, что за них не стоило голосовать в финале.