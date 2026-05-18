Укр

Пергамент больше не нужен: чем его заменить в аэрогриле

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Есть простые многоразовые альтернативы, которые можно использовать вместо пергамента
Есть простые многоразовые альтернативы, которые можно использовать вместо пергамента. Фото Коллаж "Телеграфа"

Кроме неудобства, это еще может быть опасно

Аэрогрили стали настоящим хитом на кухнях благодаря простому приготовлению блюд с минимумом растительного масла. Но вместе с популярностью появились и вредные привычки, которые могут представлять риск.

Одна из самых распространенных – использование пергаментной бумаги в корзине. Многие кладут ее, чтобы еда не прилипала и легче было мыть прибор. Однако эксперты из "okdiario" предостерегают, что это может быть опасно.

Внутри гриля горячий воздух двигается очень быстро. Поэтому бумага может подняться и попасть к нагревательному элементу. В такой ситуации она может вспыхнуть в считанные секунды.

Есть еще одна проблема – бумага мешает нормальной циркуляции воздуха. Поэтому пища может готовиться неравномерно: где-то пересушивается, а где-то остается сырой и менее хрустящей.

Вместо бумаги все чаще рекомендуют использовать специальные аксессуары. Это силиконовые формы или многоразовые сетки из стекловолокна. Они не смещаются во время приготовления, выдерживают высокую температуру и не мешают циркуляции воздуха. К тому же их легко мыть и использовать многократно.

Почему пергамент использовать в аэрогриле опасно и чем можно заменить
Чем заменить пергамент в аэрогриле. Фото: инфографика "Телеграфа", сгенерированная ИИ

Какие еще правила нужно соблюдать при использовании прибора

Специалисты также напоминают о других типичных ошибках. К примеру, не стоит перегружать корзину — еда тогда готовится неравномерно. Также важно регулярно чистить гриль, ведь остатки жира влияют и на вкус и запах блюд.

Еще один нюанс – предварительный разогрев. Если его пропустить, некоторые блюда могут не получиться хрустящими. А небольшое количество масла иногда все же нужно, чтобы получить правильную текстуру.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем можно заменить губку для мытья посуды.

Теги:
#Совет #Кухня #Прибор #Пергамент