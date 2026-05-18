Пергамент больше не нужен: чем его заменить в аэрогриле

Кроме неудобства, это еще может быть опасно

Аэрогрили стали настоящим хитом на кухнях благодаря простому приготовлению блюд с минимумом растительного масла. Но вместе с популярностью появились и вредные привычки, которые могут представлять риск.

Одна из самых распространенных – использование пергаментной бумаги в корзине. Многие кладут ее, чтобы еда не прилипала и легче было мыть прибор. Однако эксперты из "okdiario" предостерегают, что это может быть опасно.

Внутри гриля горячий воздух двигается очень быстро. Поэтому бумага может подняться и попасть к нагревательному элементу. В такой ситуации она может вспыхнуть в считанные секунды.

Есть еще одна проблема – бумага мешает нормальной циркуляции воздуха. Поэтому пища может готовиться неравномерно: где-то пересушивается, а где-то остается сырой и менее хрустящей.

Вместо бумаги все чаще рекомендуют использовать специальные аксессуары. Это силиконовые формы или многоразовые сетки из стекловолокна. Они не смещаются во время приготовления, выдерживают высокую температуру и не мешают циркуляции воздуха. К тому же их легко мыть и использовать многократно.

Чем заменить пергамент в аэрогриле.

Какие еще правила нужно соблюдать при использовании прибора

Специалисты также напоминают о других типичных ошибках. К примеру, не стоит перегружать корзину — еда тогда готовится неравномерно. Также важно регулярно чистить гриль, ведь остатки жира влияют и на вкус и запах блюд.

Еще один нюанс – предварительный разогрев. Если его пропустить, некоторые блюда могут не получиться хрустящими. А небольшое количество масла иногда все же нужно, чтобы получить правильную текстуру.

