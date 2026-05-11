Забудьте о губках для мытья посуды: что приходит им на смену

Этот кухонный предмет влияет на окружающую среду

Мы пользуемся кухонными губками каждый день, но исследования показывают: они могут оказать незаметное негативное влияние на окружающую среду, о которой мало кто задумывается.

При использовании они изнашиваются и "выпускают" микроскопические пластиковые частицы, которые затем попадают в воду и дальше — в природу. Именно поэтому все большее количество людей обращают внимание на альтернативы без пластика, как написали в "okdiariо".

Исследования показывают: синтетические губки во время трения постепенно разрушаются и выделяют огромное количество мелких волокон. Они настолько малы, что системы очищения воды не всегда могут их полностью задержать. В результате часть таких частиц оказывается в реках и океанах.

Из-за этого появляется новый тренд – отказ от пластиковых губок в пользу натуральных материалов. В 2026 году все больше внимания уделяют простым и экологичным вариантам, которые не вредят природе.

Среди заменителей называют люфу, кокосовое волокно и целлюлозные губки. Они хорошо справляются с уборкой, но главное после использования разлагаются естественным путем и не оставляют вредных следов.

Такие материалы также удобны в обиходе: они быстрее сохнут, меньше накапливают запахи и бактерии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, зачем кубики льда бросают в туалет.