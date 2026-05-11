Забудьте о губках для мытья посуды: что приходит им на смену

Марина Бондаренко
Натуральные материалы становятся новым трендом. Фото Коллаж "Телеграфа"

Этот кухонный предмет влияет на окружающую среду

Мы пользуемся кухонными губками каждый день, но исследования показывают: они могут оказать незаметное негативное влияние на окружающую среду, о которой мало кто задумывается.

При использовании они изнашиваются и "выпускают" микроскопические пластиковые частицы, которые затем попадают в воду и дальше — в природу. Именно поэтому все большее количество людей обращают внимание на альтернативы без пластика, как написали в "okdiariо".

Исследования показывают: синтетические губки во время трения постепенно разрушаются и выделяют огромное количество мелких волокон. Они настолько малы, что системы очищения воды не всегда могут их полностью задержать. В результате часть таких частиц оказывается в реках и океанах.

Из-за этого появляется новый тренд – отказ от пластиковых губок в пользу натуральных материалов. В 2026 году все больше внимания уделяют простым и экологичным вариантам, которые не вредят природе.

Среди заменителей называют люфу, кокосовое волокно и целлюлозные губки. Они хорошо справляются с уборкой, но главное после использования разлагаются естественным путем и не оставляют вредных следов.

Такие материалы также удобны в обиходе: они быстрее сохнут, меньше накапливают запахи и бактерии.

