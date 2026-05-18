Эра микроволновок подходит к концу: есть устройство, которое готовит быстрее и равномернее

Эта техника работает эффективнее и потребляет меньше энергии

Микроволновка десятилетиями была одним из главных приборов на кухне. Она быстро разогревала еду и экономила время, поэтому стала почти незаменима в быту.

Однако сегодня все больше людей выбирают альтернативу, постепенно заменяющую классическую микроволновку — конвекционную печь. Почему от нее советуют отказываться, пишет издание "okdiario".

Несмотря на распространенные мифы, ученые отмечают, что микроволновое излучение неионизирующее и не имеет достаточной энергии для серьезного воздействия на организм.

Конвекционная печь. Фото: rozetka

Основные вопросы, обсуждаемые экспертами, касаются не самого излучения, а особенностей нагревания пищи. К примеру, при размораживании пищи в микроволновке она может прогреваться неравномерно, что создает условия для размножения бактерий. Такой способ нагрева не всегда обеспечивает полноценную термическую обработку продуктов.

На этом фоне все большую популярность приобретает конвекционная печь. Она готовит пищу благодаря циркуляции горячего воздуха, что обеспечивает более равномерный прогрев. Также такие устройства отличаются более экономным потреблением энергии — в некоторых случаях до 80%.

В чем преимущества конвекционной печи. Фото: инфографика "Телеграфа", сгенерированная ИИ

