Укр

Замена пищевой пленке, фольге и пакетам: какие альтернативы есть на кухне

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Чем заменяют одноразовый пластик
Чем заменяют одноразовый пластик. Фото Коллаж "Телеграфа"

Новые многоразовые решения для кухни

Пищевая пленка, фольга и пластиковые пакеты широко используются на кухне, но создают много отходов, поэтому люди все чаще ищут многоразовые альтернативы.

Одним из популярных вариантов является обертки из пчелиного воска. Об этом написали в "FoodUnfolded".

Они производятся из ткани, покрытой воском, маслами и смолами. Такой материал легко принимает форму емкости благодаря теплу рук и создает естественный защитный слой для продуктов. Их можно использовать повторно и хранить в холодильнике, но они не подходят для горячих блюд и сырого мяса.

Еще одна альтернатива – силиконовые крышки и многоразовые пакеты. Они плотно прилегают к посуде, выдерживают разные температуры и не впитывают запахи.

Также вместо одноразовых решений используют стеклянные контейнеры и банки. Они герметичны, не влияют на вкус продуктов и подходят для хранения в холодильнике и повторного использования.

Отдельно выделяют контейнеры из нержавеющей стали. Они крепкие, долговечные, не впитывают запахи и могут быть переработаны, однако не подходят для использования в микроволновке.

Что используют вместо пищевой пленки, фольги и пакетов
Чем заменить пищевую плёнку, фольгу и пакеты. Фото: инфографика "Телеграфа", сгенерированная ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем можно заменить губки для мытья посуды.

Теги:
#Уборка #Совет #Пакет #Фольга #Пищевая пленка