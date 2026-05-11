Замена пищевой пленке, фольге и пакетам: какие альтернативы есть на кухне

Новые многоразовые решения для кухни

Пищевая пленка, фольга и пластиковые пакеты широко используются на кухне, но создают много отходов, поэтому люди все чаще ищут многоразовые альтернативы.

Одним из популярных вариантов является обертки из пчелиного воска. Об этом написали в "FoodUnfolded".

Они производятся из ткани, покрытой воском, маслами и смолами. Такой материал легко принимает форму емкости благодаря теплу рук и создает естественный защитный слой для продуктов. Их можно использовать повторно и хранить в холодильнике, но они не подходят для горячих блюд и сырого мяса.

Еще одна альтернатива – силиконовые крышки и многоразовые пакеты. Они плотно прилегают к посуде, выдерживают разные температуры и не впитывают запахи.

Также вместо одноразовых решений используют стеклянные контейнеры и банки. Они герметичны, не влияют на вкус продуктов и подходят для хранения в холодильнике и повторного использования.

Отдельно выделяют контейнеры из нержавеющей стали. Они крепкие, долговечные, не впитывают запахи и могут быть переработаны, однако не подходят для использования в микроволновке.

Чем заменить пищевую плёнку, фольгу и пакеты.

