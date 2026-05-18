Ера мікрохвильовок добігає кінця: є пристрій, який готує швидше і рівномірніше

Ця техніка працює ефективніше та споживає менше енергії

Мікрохвильова піч десятиліттями була одним із головних приладів на кухні. Вона швидко розігрівала їжу та економила час, тому стала майже незамінною у побуті.

Однак сьогодні дедалі більше людей обирають альтернативу, яка поступово замінює класичну мікрохвильовку — конвекційну піч. Чому від неї радять відмовлятися, пише видання "okdiario".

Попри поширені міфи, науковці зазначають, що мікрохвильове випромінювання є неіонізуючим і не має достатньої енергії для серйозного впливу на організм.

Конвекційна піч. Фото: rozetka

Основні питання, які обговорюють експерти, стосуються не самого випромінювання, а особливостей нагрівання їжі. Наприклад, при розморожуванні їжі в мікрохвильовці вона може прогріватися нерівномірно, що створює умови для розмноження бактерій. Також такий спосіб нагріву не завжди забезпечує повноцінну термічну обробку продуктів.

На цьому тлі все більшої популярності набуває конвекційна піч. Вона готує їжу завдяки циркуляції гарячого повітря, що забезпечує більш рівномірне прогрівання. Також такі пристрої вирізняються економнішим споживанням енергії — у деяких випадках до 80%.

У чому переваги конвекційної печі.

