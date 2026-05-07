Конец ручной уборки: какой гаджет постепенно заменяет пылесос

Домашняя рутина становится менее обременительной с этим устройством

Еще несколько лет назад обычный пылесос был незаменимым прибором в каждом доме, но сейчас ситуация стремительно меняется. Все больше людей отказываются от ручной уборки в пользу роботов-пылесосов, которые работают самостоятельно.

Почему это устройство вытесняет классические ручные модели, написали в "techradar". Детальнее об основных "плюсах" объяснил "Телеграф".

Все больше людей выбирают такие устройства из-за экономии времени и удобства — робот самостоятельно убирает пол без участия человека, пока он занимается работой, отдыхом или другими делами. В современном быстром ритме жизни уборка все чаще рассматривается как рутина, от которой хочется максимально избавиться.

Еще один важный фактор популярности – автоматизация быта. Работы-пылесосы позволяют поддерживать чистоту каждый день, выполняя регулярную уборку без постоянного контроля. Это уменьшает потребность в частом использовании традиционных пылесосов и делает уход за домом более системным и незаметным для владельца.

Пользователи также отмечают практичность таких устройств для поддержки уборки, особенно на открытых пространствах. Робот может регулярно собирать пыль, шерсть животных и мелкий мусор, в то время как ручной пылесос остается актуальным для глубокой очистки ковров, углов или труднодоступных мест. Однако в повседневной жизни его используют гораздо реже.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему духовки и микроволновки выбрасывают и что покупают вместо них.