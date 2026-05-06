Тостеры больше не нужны: почему они теряют популярность и какой прибор их заменяет

Есть гораздо более функциональная техника

Классический тостер постепенно теряет свою роль на современных кухнях, а на смену ему приходят многофункциональные устройства, которые могут готовить гораздо больше, чем просто поджаренный хлеб.

Главной альтернативой называют многофункциональный электрический гриль 6 в 1, как написали "TN".Он позволяет не только поджаривать хлеб, но и разогревать, подрумянивать, готовить мясо и овощи. Фактически, одно устройство может заменить несколько кухонных приборов и работать в течение всего дня, а не только для завтрака.

Электрический гриль. Фото: PaGo

Среди ключевых преимуществ такого гриля выделяют отсутствие крошек на поверхности, возможность регулировки температуры и степени обжарки, а также совместимость с разными типами продуктов. Такие устройства также рассматриваются как удобное решение для небольших кухонь, где важно экономить пространство.

Почему тостеры теряют популярность

Причиной понижения популярности классических тостеров называют изменение подхода к кухонной технике. Потребители все чаще выбирают компактные многофункциональные приборы, которые могут выполнять несколько функций вместо одного узкоспециализированного устройства.

