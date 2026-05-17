Обед или оскорбление? Как одно диалектное слово в Украине имеет два разных значения

Одно и то же слово в разных регионах может иметь разные значения или использоваться в разных ситуациях. Это связано с особенностями диалектов и региональной речи.

Одним из таких ярких примеров является "Тормозок". Подробнее о его значении в разных регионах Украины написал "Телеграф".

В центральных и западных регионах оно может употребляться в разговорном значении для описания человека, который медленно думает или действует, или как характеристика чего-то несерьезного или "не очень сообразительного".

В восточных регионах Украины и в некоторых соседних областях это слово имеет совсем другое, бытовое значение. Там "тормозок" — это еда, которую берут с собой на работу или учебу. Особенно известно это слово в шахтерских регионах, где "тормозок шахтера" означает домашний обед, собранный с собой на смену, то есть "притормозить и пообедать".

