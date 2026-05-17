Найкоротший трамвайний маршрут Дніпра: де поїздка триває менше 20 хвилин

У Дніпрі трамвайна мережа охоплює десятки маршрутів, але різниця між ними може здивувати. За даними, одні рейси тривають менш як 20 хвилин, тоді як інші займають майже годину в дорозі.

Найкоротшим виявися маршрут №17, який проходить у центрі міста. Дані оприлюднили у спільноті "Дніпровський трамвай || Історія 1897-2026" у Facebook та показали фото трамвайних маршрутів міста.

Найкоротші та найдовші трамвайні маршрути Дніпра

Найкоротшим виявився маршрут №17 (пл. Островського — вул. Войцеховича). Трамвай долає свій шлях приблизно за 18 хвилин. Водночас маршрут №6 займає близько 20 хвилин у дорозі, а №4 — орієнтовно 22 хвилини. Ці рейси вважаються одними з найшвидших у міській трамвайній системі.

Після коротких маршрутів помітно виділяються й найдовші напрямки. Абсолютним лідером є маршрут №12 (пл. Островського — сел. Мирне), де поїздка в один бік триває близько 55 хвилин. Майже не відстає №5 (Західний — ДІІТ) із часом у дорозі приблизно 54 хвилини. Далі йдуть №19 (45 хвилин) та №9 (близько 38 хвилин).

Також до довших маршрутів належать №11 і №1, які тривають у середньому по 34 хвилини, а маршрут №15 — близько 28 хвилин. Завершує перелік №16, де поїздка займає приблизно 26 хвилин.

Загалом трамвайна мережа міста охоплює майже 176,9 км.

