Привычные бумажные салфетки уходят в прошлое — и вот чем их заменяют

Этот материал можно стирать, поэтому он многоразовый

Бумажные кухонные полотенца долгое время были незаменимы на кухне – ими вытирали жидкость, жир, очищали поверхности и даже сушили продукты. Но сейчас им все чаще находят альтернативу, которая считается и более практичной, и более экологичной.

Речь идет о многоразовых салфетках из микрофибры, которые стремительно набирают популярность в быту. Они хорошо впитывают влагу, легко справляются с жиром и могут использоваться многократно после стирки, пояснили в "okdiario".

Специалисты объясняют, что ежегодно в мире тратятся миллионы рулонов бумажных полотенец. И хотя часть из них производится из переработанного сырья, процесс все равно требует значительных ресурсов воды, энергии и древесины. Именно поэтому все больше людей переходят на многократные решения.

В чем "плюс" полотенца из микрофибры

Микрофибра производится из очень тонких волокон, которые легко "захватывают" пыль, грязь и жир. Такие салфетки можно использовать не только на кухне – ими удобно протирать стекло, зеркала, мебель и технику. Часто их применяют и в сухом, и во влажном виде, что делает их еще более универсальными.

Еще одно преимущество – экономия. Хотя набор микрофибровых салфеток стоит дороже одного рулона бумаги, служит он значительно дольше — месяцами или даже годами при правильном уходе.

Чем заменить бумажные полотенца.

Как их стирать

Эксперты по уборке советуют регулярно стирать такие салфетки обычно при температуре 40-60°C и не использовать кондиционер для белья, чтобы не испортить структуру волокон. Также важно полностью высушивать их после стирки.

Чтобы избежать смешивания грязи, в быту советуют использовать салфетки разных цветов для разных зон – например, отдельно для кухни, ванной или мебели.

