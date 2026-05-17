Без спреев и химии: как наполнить дом запахом свежей домашней выпечки

Будет пахнуть, как в пекарне

Наполнить дом уютным ароматом можно и без магазинных освежителей — достаточно сделать ароматические украшения из корицы и яблочного пюре или испечь домашнее печенье, которое естественным образом наполнит дом приятным запахом свежей выпечки.

А если не хочется долго возиться с тестом, можно заморозить печенье заранее. Так можно быстро получить запах свежего печенья, и при этом не устраивать беспорядок на кухне, как подсказали в "Going Green".

Сделайте тесто для любимого печенья наперед – это может быть шоколадное, овсяное или с пряностями. Сформируйте небольшие заготовки так, словно собираетесь их печь, выложите на противень или доску и поставьте в морозилку. Когда они хорошо замерзнут, поместите их в контейнер или пакет и храните там. Или еще проще – можно купить готовые полуфабрикаты.

Когда нужно быстро наполнить дом ароматом, просто достаньте тесто, выложите на противень и отправьте в духовку прямо из морозилки. Очень скоро начнет пахнуть печеньем, ванилью и специями.

Дома готовят пирог в духовке. Фото: сгенерированное ИИ

Это не только наполняет дом приятным ароматом, но и экономит ваше время, избавляя от лишней уборки.

