Украли в "Авроре" товара на 4 тысячи, а оплатили только за энергетик: как суд наказал нарушителей

Вызывающее решение может обернуться проблемами

В Кривом Роге на улице Гетманской криминальный дуэт решил, что нашел идеальную схему "бесплатного" шопинга. Мужчина и женщина посетили местный магазин сети "Аврора" устроили там масштабную закупку, за которую "забыли" рассчитаться.

Об этом стало известно из материалов Единого государственного реестра судебных решений, которое цитирует местное издание. "Телеграф" расскажет поподробнее.

Парочка действовала по простой, но наглой схеме. Они ходили по торговому залу и складывали в корзину все, что видели на полках. Визит в дискаунтер оказался максимально продуктивным. В их "список покупок" попали:

женские носки;

цифровой мультиметр;

две акустические док-станции с яркой подсветкой;

острый кухонный нож;

две сковородки;

два килограмма кофе в зернах.

Общая стоимость "ворованного" затянула более 4000 гривен.

Хитрость на кассе не сработала

Подойдя к кассе самообслуживания, "умники" решили продемонстрировать честность: они сканировали и оплатили только одну банку энергетического напитка. Все остальное вынесли мимо системы контроля.

Что решил суд

За совершенное воровство в условиях военного положения им угрожал реальный тюремный срок. Но суд признал обоих виновными и назначил им наказание в виде двух лет испытательного срока (условно).

Теперь парочка будет находиться под пристальным контролем правоохранителей. Если в течение двух лет они совершат любое другое правонарушение или нарушат условия пробации, условный срок мгновенно превратится в реальный.

