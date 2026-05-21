Выбросьте тряпки: новая салфетка убирает лучше микрофибры и не оставляет разводов

Есть лучший вариант, который поможет при уборке

Годы подряд салфетки из микрофибры были незаменимыми помощниками в доме — ими вытирали пыль, мыли мебель, полировали поверхности и убирали пятна. Но сейчас у них появился серьезный конкурент – шведская салфетка или салфетка из целлюлозы.

Такие салфетки изготавливают из целлюлозы, благодаря чему они могут впитывать гораздо больше влаги, чем обычная микрофибра. Об их свойствах написали в "la gaceta".

Они способны поглощать жидкость в 20 раз больше собственного веса, оставляя поверхности практически сухими и без разводов. Именно поэтому их все чаще используют в кухне и ванной комнате – там, где вода появляется чаще всего, а обычные тряпки оставляют пятна.

Однако микрофибра полностью из быта не исчезнет

Такие салфетки до сих пор хорошо справляются с пылью и подходит для мелких, труднодоступных мест, куда сложнее добраться более плотными салфетками. Поэтому многие хозяева не выбирают что-то одно, а комбинируют оба варианта.

