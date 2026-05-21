Викиньте ганчірки: нова серветка прибирає краще за мікрофібру і не залишає розводів

Є кращий варіант, який допоможе при прибиранні

Роки поспіль серветки з мікрофібри були незамінними помічниками в домі — ними витирали пил, мили меблі, полірували поверхні та прибирали плями. Але зараз у них з’явився серйозний конкурент — шведська серветка або серветка з целюлози.

Такі серветки виготовляють із целюлози, завдяки чому вони можуть вбирати значно більше вологи, ніж звичайна мікрофібра. Про їх властивості написали в "la gaceta".

Вони здатні поглинати рідину до 20 разів більше власної ваги, залишаючи поверхні практично сухими та без розводів. Саме тому їх все частіше використовують у кухні та ванній кімнаті — там, де вода з’являється найчастіше, а звичайні ганчірки залишають плями.

Який вигляд має шведська губка.

Однак мікрофібра повністю з побуту не зникне

Такі серветки й досі добре справляються з пилом і підходить для дрібних, важкодоступних місць, куди складніше дістатися щільнішими серветками. Тому багато господарів не обирають щось одне, а комбінують обидва варіанти.

