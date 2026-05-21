Не побоялся людей? Опасный хищник среди бела дня пришел в село на Закарпатье (видео)

Камера зафиксировала как животное спокойно передвигалось между домами

Бурый медведь, который неспешно шел по делам, попал на видео в одном из населенных пунктов на Закарпатье. Речь идет о селе Стужица Ужгородского района.

Соответствующие кадры с камеры наблюдения опубликовал местный Telegram-канал. Видео было снято днем 20 мая.

Примечательно, что дикий зверь спокойно шел между домами, не обращая внимания на лай собак. Складывается впечатление, что местность ему знакома и это не первый случай, когда косолапый пришел именно сюда.

Населенный пункт расположен в пределах Ужанского национального природного парка, который был создан в 1999 году на базе бывшего регионального ландшафтного парка "Стужица".

Недалеко от села на западе расположена граница со Словакией, а на севере – с Польшей. Не исключено, что хищник прибыл из соседнего государства.

Стоит отметить, что медведь является опасным хищником, встречи с которым лучше избегать. Поэтому в лесу или рядом с ним рекомендуется соблюдать определенные правила.

Как избежать встречи с медведем:

Шуметь во время ходьбы;

не ходить по густым зарослям в сумерках;

не оставлять пищевые отходы;

избегать мест со свежими следами, тушами животных или сильным запахом падали.

Встреча с медведем: что нужно знать

Если встреча с медведем все же произошла, особенно в населенном пункте, есть шанс отделаться испугом. Для этого нужно знать, какие действия могут спасти жизнь, а какие наоборот – спровоцировать животное.

Что делать при встрече с медведем:

Дайте медведю понять, что вы человек.

Спокойно говорите низким голосом.

Медленно отходите назад.

Что нельзя делать при встрече с медведем:

Не бегите. Медведь развивает скорость до 50–60 км/ч и инстинктивно может начать преследование.

Не поворачивайтесь спиной и не делайте резких движений.

Старайтесь не смотреть зверю прямо в глаза — это может восприниматься как вызов.

