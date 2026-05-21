Не побоялся людей? Опасный хищник среди бела дня пришел в село на Закарпатье (видео)
Камера зафиксировала как животное спокойно передвигалось между домами
Бурый медведь, который неспешно шел по делам, попал на видео в одном из населенных пунктов на Закарпатье. Речь идет о селе Стужица Ужгородского района.
Соответствующие кадры с камеры наблюдения опубликовал местный Telegram-канал. Видео было снято днем 20 мая.
Примечательно, что дикий зверь спокойно шел между домами, не обращая внимания на лай собак. Складывается впечатление, что местность ему знакома и это не первый случай, когда косолапый пришел именно сюда.
Населенный пункт расположен в пределах Ужанского национального природного парка, который был создан в 1999 году на базе бывшего регионального ландшафтного парка "Стужица".
Недалеко от села на западе расположена граница со Словакией, а на севере – с Польшей. Не исключено, что хищник прибыл из соседнего государства.
Стоит отметить, что медведь является опасным хищником, встречи с которым лучше избегать. Поэтому в лесу или рядом с ним рекомендуется соблюдать определенные правила.
Как избежать встречи с медведем:
- Шуметь во время ходьбы;
- не ходить по густым зарослям в сумерках;
- не оставлять пищевые отходы;
- избегать мест со свежими следами, тушами животных или сильным запахом падали.
Встреча с медведем: что нужно знать
Если встреча с медведем все же произошла, особенно в населенном пункте, есть шанс отделаться испугом. Для этого нужно знать, какие действия могут спасти жизнь, а какие наоборот – спровоцировать животное.
Что делать при встрече с медведем:
- Дайте медведю понять, что вы человек.
- Спокойно говорите низким голосом.
- Медленно отходите назад.
Что нельзя делать при встрече с медведем:
- Не бегите. Медведь развивает скорость до 50–60 км/ч и инстинктивно может начать преследование.
- Не поворачивайтесь спиной и не делайте резких движений.
- Старайтесь не смотреть зверю прямо в глаза — это может восприниматься как вызов.
