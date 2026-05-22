Скидок на мороженое в "АТБ" больше не будет? Стало известно, когда цены начнут расти

От выгодных предложений сейчас выигрывают все

Цены на мороженое в "АТБ", которое сейчас продается с большими скидками, вероятнее всего, скоро поползут вверх. Когда пойдет жара, база покупателей у торговой сети уже будет сформирована.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал эксперт по маркетингу розничной торговли Владимир Полищук. По его мнению, с наступлением по-настоящему жарких дней скидки на мороженое в "АТБ" будут постепенно уменьшаться.

"Когда будет совсем жара, потому что сейчас на самом деле, сезон плохо начался, то скидки будут уменьшаться. Люди будут "прикормлены" и будут знать, где купить мороженое и модель поведения покупки мороженого в "АТБ" будет сформирована", — сказал эксперт.

Владимир Полищук

Стоит отметить, что ранее Полищук отмечал, что от скидок на мороженое в первые теплые дни выигрывают и производитель, и магазин, и покупатель:

Сеть "прикармливает" себе покупателя;

Производитель "подсаживает на свой продукт;

А клиент получает выгодные предложения.

Какие сейчас цены на мороженое в "АТБ"

По состоянию на середину мая данным товарам достался самый большой дисконт в "АТБ". Например, мороженое Magnat — со вкусом лесного ореха, малинового чизкейка и манго-апельсина в лотках по 500 г — продают со скидкой 55%, то есть за 98,90 грн вместо 219,90 грн.

А, например, линейка "Киевский пломбир" в разных форматах идет с дисконтом 50% — за 18,90, 36,90 и 37,90 грн в зависимости от вида.

Примеры скидок в АТБ

