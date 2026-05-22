Вместо украинцев – иностранцы? Работодателям дали инструкцию, как законно нанять мигранта

Трудовые мигранты те же права и обязанности на работе, что и украинцы, но есть немало дополнительных нюансов

Из-за дефицита рабочей силы в результате полномасштабной войны с Россией в Украине актуализируется вопрос привлечения трудовых мигрантов из-за границы. В этом случае работодатель должен знать несколько важных моментов, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

Руководитель практики Корпоративного права и управления бизнесом, партнер юридической компании Expatpro Татьяна Ященко рассказала "Телеграфу", какие рекомендации юристы советуют соблюдать работодателям в случае привлечения иностранных рабочих. Несмотря на то, что в последнее время звучат голоса, якобы иностранцы смогут спасти украинский бизнес от кадрового голода, работа с ними имеет свои особенности.

Правильное оформление трудовых отношений

В целом иностранные работники пользуются теми же трудовыми правами и имеют те же обязанности, что и граждане Украины. На них распространяются общие правила оформления трудовых отношений, ведение кадрового учета, начисления и выплаты заработной платы, предоставление отпусков, больничных и т.п.

Откуда в Украину уезжают трудовые мигранты. Инфографика: "Телеграф"

Перед тем как нанять мигранта на работу, работодателю необходимо:

проверить, нужно ли кандидату разрешение на применение труда в Украине

проверить миграционные требования и выяснить нужна ли иностранному работнику долгосрочная виза

"Разрешение на применение труда является основанием для получения визы и вида на жительство в Украине. В то же время получение разрешения не гарантирует автоматического получения визы, особенно для граждан стран миграционного риска. Поэтому на практике работодатель может столкнуться с ситуацией, когда разрешение уже получено и соответствующий сбор уплачен, но работник физически не может прибыть в Украину и приступить к работе", — пояснила Татьяна Ященко.

Правильное оформление трудовых отношений и наказание за задержку зарплаты

Хотя иностранные работники имеют такие же трудовые права и обязанности, что и граждане Украины, есть и некоторые особенности. В частности, невыплата заработной платы без надлежащего правового основания в течение двух месяцев является основанием для отмены разрешения на применение труда иностранца. Если это произойдет, в течение года работодателю будет запрещено принимать на работу иностранцев.

Что должен делать работодатель в случае привлечения иностранных работников

Соблюдать сроки заключения трудового договора: после получения разрешения на привлечение иностранца работодатель имеет 90 календарных дней для заключения трудового договора с работником. В течение 10 календарных дней со дня подписания трудового договора представить копию заключенного договора в центр занятости

Контролировать актуальность данных в разрешении: если любые данные, указанные в разрешении, изменяются, необходимо своевременно внести соответствующие изменения в него

Контролировать уплату ЕСВ: Центр занятости контролирует своевременность уплаты ЕСВ за иностранных работников, в случае ошибок в отчетности центр занятости может усмотреть признаки нарушения и начать проверку

Заранее продлевать срок действия разрешения: работодатель может обратиться с заявлением о продлении срока действия разрешения в период от 50 до 20 календарных дней до даты истечения его срока действия

Учесть возможные вопросы двойного налогообложения: по общему правилу налогообложение заработной платы осуществляется в стране, где фактически выполняется работа. Однако иногда могут действовать другие правила и работник будет обязан самостоятельно платить налог на доходы физических лиц в стране своего налогового резидентства.

