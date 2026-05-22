Ера пакетів все? Є спосіб, як не переплачувати в "АТБ" за поліетилен

При використанні цих лайфхаків ви можете зекономити багато грошей

Платні біорозкладні пакети в супермаркетах вже давно стали буденністю, яка непомітно, але впевнено спустошує гаманці українців. Проте є кілька абсолютно законних способів обійти ці витрати та раз і назавжди забути про "пакетний податок".

Про це детальніше розповість "Телеграф". З того часу, як в Україні на законодавчому рівні заборонили безкоштовні пластикові пакети, кожна поїздка за продуктами додає до чека від кількох копійок до 5-10 гривень лише за тару.

Якщо порахувати ці витрати в розрізі року, сума виходить солідною. Але навіщо платити більше, якщо існують прості та легальні рішення, які доступні кожному просто у торговому залі?

Три топ-лайфхаки для економії в АТБ

Найпростіший і найбільш екологічний спосіб — один раз інвестувати у тканинну сумку (шопер) та набір спеціальних сіточок для зважування овочів та фруктів (реузаблів). Ви купуєте їх один раз, а далі — повна свобода від пластику на касі. Сіточки майже нічого не важать, тому не впливають на вартість вагового товару під час зважування. "Коробковий мінімалізм". Зверніть увагу на великі картонні коробки, в яких товар постачається до магазину. Дуже часто працівники залів викладають порожню тару біля стелажів або в проходах. Покупці мають повне право безкоштовно взяти таку коробку, скласти туди свої покупки та донести їх до багажника авто чи навіть додому. Це безкоштовно, міцно та зручно.

Купуйте великі пачки Замість того, щоб фасувати дрібні товари в окремі пакетики, віддавайте перевагу продуктам у великій заводській упаковці або беріть штучний товар (наприклад, великі кавуни, дині, капусту), на які цінник можна наклеїти безпосередньо на шкірку чи пакування. Жодних зайвих пакетів — жодних зайвих витрат.

Окрім прямої економії коштів, відмова від пакетів має екологічний ефект. Навіть біорозкладні пакети потребують певного часу та умов для утилізації, тоді як повна відмова від одноразової тари зменшує кількість сміття у ваших купах побутових відходів. Наші люди швидко адаптуються до змін і перетворюють вимушені обмеження на корисні та вигідні звички.

Нагадаємо, раніше ми вже повідомляли про революційне нововведення в мережі супермаркетів. У магазинах "АТБ" замість традиційних пакетів покупцям запропонували спеціальні багаторазові пластикові ящики для овочів та фруктів за символічною ціною у 5 гривень. Вони розміщені стопками безпосередньо на вході до торгового залу.