В "АТБ" исчезла любимая фишка экономии на продуктах: вернется ли она в магазин

. Эксперимент с мелкой группой, позволявшей неплохо хранить семейный бюджет, неожиданно свернули

Акционное предложение "Гуртом дешевле" исчезло из магазинов сети "АТБ". Покупатели, уже успевшие привыкнуть к новому формату экономии, заметили отсутствие соответствующих ценников на прилавках.

Об этом "Телеграфу" рассказали работники магазина. Там сообщили о дальнейшей судьбе выгодного предложения.

По информации работницы магазина, предложение "Гуртом дешевле" длилось в течение нескольких недель. Однако сейчас на полках супермаркета ничего не предлагают. Телеграфу сказали, что когда ее восстановят, пока неизвестно.

Что это было за предложение

Программа "Гуртом дешевле" — это относительно новый экспериментальный формат скидок от сети "АТБ", направленный на стимулирование оптовых или семейных покупок.

Основная суть предложения заключалась в следующем:

Принцип "больше покупаешь — меньше платишь": покупатели могли приобрести определенные товары по сниженной цене, если брали их в количестве от 2-3 единиц или больше.

Ассортимент: акція розповсюджувалась на найпопулярніші категорії товарів від бакалії (соняшникова олія, макарони, крупи) і побутової хімії до напоїв і солодощів.

Вигода: чим більша була упаковка або кількість товарів у чеку, тим нижча вартість кожної окремої позиції, що дозволяло суттєво економити на регулярних закупівлях.

