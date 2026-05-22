В "АТБ" исчезла любимая фишка экономии на продуктах: вернется ли она в магазин
. Эксперимент с мелкой группой, позволявшей неплохо хранить семейный бюджет, неожиданно свернули
Акционное предложение "Гуртом дешевле" исчезло из магазинов сети "АТБ". Покупатели, уже успевшие привыкнуть к новому формату экономии, заметили отсутствие соответствующих ценников на прилавках.
Об этом "Телеграфу" рассказали работники магазина. Там сообщили о дальнейшей судьбе выгодного предложения.
По информации работницы магазина, предложение "Гуртом дешевле" длилось в течение нескольких недель. Однако сейчас на полках супермаркета ничего не предлагают. Телеграфу сказали, что когда ее восстановят, пока неизвестно.
Что это было за предложение
Программа "Гуртом дешевле" — это относительно новый экспериментальный формат скидок от сети "АТБ", направленный на стимулирование оптовых или семейных покупок.
Основная суть предложения заключалась в следующем:
- Принцип "больше покупаешь — меньше платишь": покупатели могли приобрести определенные товары по сниженной цене, если брали их в количестве от 2-3 единиц или больше.
- Ассортимент: акция распространялась на самые популярные категории товаров от бакалеи (подсолнечное масло, макароны, крупы) и бытовой химии до напитков и сладостей.
- Выгода: чем больше была упаковка или количество товаров в чеке, тем ниже стоимость каждой отдельной позиции, что позволяло существенно экономить на регулярных закупках.
