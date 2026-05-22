Почему нельзя мыть курятину: от каких распространенных привычек стоит отказаться на кухне

Некоторые привычки могут превратить нежное филе в сухую "подошву"

Куриное мясо — одно из самых доступных по цене, легкое в приготовлении и подходит для многих блюд. Но именно из-за ее привычности многие готовят курицу на автомате, не задумываясь над деталями. Однако некоторые привычные действия на кухне могут испортить вкус блюда или даже стать причиной отравления.

Рассказываем о самых распространенных ошибках, которые допускают во время приготовления курицы, а также объясняем, как готовить это мясо правильно.

Как правильно готовить куриное мясо

Желание помыть курятину перед приготовлением может казаться логичным, однако это самая распространенная и опасная ошибка. Вода не способна смыть бактерии (в частности, сальмонеллу), но под давлением струи брызги разлетаются, оседая на чистой раковине, столешнице и посуде, отмечает кулинарный ресурс Serious Eats.

Бактерии исчезают только во время термической обработки при температуре выше 70°C. Если на поверхности мяса есть видимые загрязнения, достаточно тщательно промокнуть их бумажным полотенцем.

Если курица уже разморожена, а готовить ее передумали, повторно замораживать ее нельзя. Сначала надо отварить или обжарить курицу до готовности, а потом заморозить готовый полуфабрикат.

Следите за временем маринования. Если маринад содержит уксус или лимонный сок, не держите мясо более 12 часов — текстура испортится.

Как приготовить курицу – простой рецепт

На кулинарном портале Smaker поделились универсальным рецептом, который подходит для приготовления куриных бедер и филе.

Ингредиенты

4 куриных бедра или 2 филе

2 ст. л. масла

соль, черный перец, паприка по вкусу

2–3 зубчика чеснока

Приготовление

Курицу достаньте из холодильника за 20–30 минут до приготовления, чтобы она дошла до комнатной температуры. Обсушите мясо бумажными полотенцами. Натрите солью, перцем, паприкой и чесноком. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Выложите курицу и жарьте под крышкой. Бедра жарьте по 6-8 минут с каждой стороны, филе — по 4-5 минут. Не готовьте на сильном огне, иначе кожа подрумянится, а внутри мясо останется сырым. Проверьте готовность: сок при проколе должен быть прозрачным без розового оттенка.

Как и с чем подавать

Готовую курицу подавайте с любым гарниром: картофельным пюре, рисом, макаронами или свежими овощами. Жареная курица хорошо сочетается с легким салатом из свежих помидоров и огурцов.