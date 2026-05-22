Почему нельзя мыть курятину: от каких распространенных привычек стоит отказаться на кухне
Некоторые привычки могут превратить нежное филе в сухую "подошву"
Куриное мясо — одно из самых доступных по цене, легкое в приготовлении и подходит для многих блюд. Но именно из-за ее привычности многие готовят курицу на автомате, не задумываясь над деталями. Однако некоторые привычные действия на кухне могут испортить вкус блюда или даже стать причиной отравления.
Рассказываем о самых распространенных ошибках, которые допускают во время приготовления курицы, а также объясняем, как готовить это мясо правильно.
Как правильно готовить куриное мясо
Желание помыть курятину перед приготовлением может казаться логичным, однако это самая распространенная и опасная ошибка. Вода не способна смыть бактерии (в частности, сальмонеллу), но под давлением струи брызги разлетаются, оседая на чистой раковине, столешнице и посуде, отмечает кулинарный ресурс Serious Eats.
Бактерии исчезают только во время термической обработки при температуре выше 70°C. Если на поверхности мяса есть видимые загрязнения, достаточно тщательно промокнуть их бумажным полотенцем.
Если курица уже разморожена, а готовить ее передумали, повторно замораживать ее нельзя. Сначала надо отварить или обжарить курицу до готовности, а потом заморозить готовый полуфабрикат.
Следите за временем маринования. Если маринад содержит уксус или лимонный сок, не держите мясо более 12 часов — текстура испортится.
Как приготовить курицу – простой рецепт
На кулинарном портале Smaker поделились универсальным рецептом, который подходит для приготовления куриных бедер и филе.
Ингредиенты
- 4 куриных бедра или 2 филе
- 2 ст. л. масла
- соль, черный перец, паприка по вкусу
- 2–3 зубчика чеснока
Приготовление
- Курицу достаньте из холодильника за 20–30 минут до приготовления, чтобы она дошла до комнатной температуры.
- Обсушите мясо бумажными полотенцами. Натрите солью, перцем, паприкой и чесноком.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Выложите курицу и жарьте под крышкой.
- Бедра жарьте по 6-8 минут с каждой стороны, филе — по 4-5 минут. Не готовьте на сильном огне, иначе кожа подрумянится, а внутри мясо останется сырым.
- Проверьте готовность: сок при проколе должен быть прозрачным без розового оттенка.
Как и с чем подавать
Готовую курицу подавайте с любым гарниром: картофельным пюре, рисом, макаронами или свежими овощами. Жареная курица хорошо сочетается с легким салатом из свежих помидоров и огурцов.