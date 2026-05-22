Женщина захотела перейти со льготной пенсии на обычную: что решил суд

Украинке отказали в ПФУ и она подала иск

Винницкий окружной административный суд рассмотрел дело о правомерности отказа Пенсионного фонда в перерасчете пенсии со льготной на обычную по возрасту с применением нового показателя средней заработной платы за 2022–2024 годы. Речь идет о 60-летней матери ребенка с инвалидностью.

Об этом говорится в материалах судебного производства №120/16991/25. Истице объяснили, как регулирует такой вопрос законодательство.

Украинка решила изменить условия пенсии

Истица с 2013 года получает льготную пенсию по возрасту как мать ребенка с инвалидностью. Она обратилась в Главное управление Пенсионного фонда Украины в Винницкой области с просьбой перевести ее на пенсию по возрасту с применением показателя средней заработной платы по Украине за 2022–2024 годы.

Пенсионный фонд отказал. Там пояснили, что льготная пенсия по возрасту не считается отдельным видом пенсионного обеспечения. Поэтому оснований для повторного назначения пенсии по возрасту с учетом нового показателя средней зарплаты нет.

Не согласившись с этим, женщина подала иск в административный суд. Она просила признать отказ Пенсионного фонда противоправным и обязать провести перерасчет пенсии с применением показателя средней заработной платы за три календарных года, предшествовавших обращению, то есть за 2022–2024 годы.

Что решил суд и чем обосновал свою позицию

Суд указал, что согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" в солидарной системе предусмотрены три вида пенсий: по возрасту, по инвалидности и в связи с потерей кормильца. Если человек одновременно имеет право на разные виды пенсии, ему назначается один из них — по выбору.

В решении также отмечается, что статья 45 Закона №1058-IV регулирует перевод с одного вида пенсии на другой. Однако применять новый показатель средней заработной платы можно только в случаях, прямо предусмотренных законом. В частности, при первом переводе с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту при наличии необходимого страхового стажа.

При рассмотрении дела суд сослался на правовую позицию Кассационного административного суда Верховного Суда, изложенную в постановлении от 22 октября 2024 года по делу №300/5450/23. В этом решении Верховный Суд изменил ранее сложившуюся практику и указал, что льготная пенсия по возрасту не является отдельным видом пенсионного обеспечения, а считается разновидностью обычной пенсии по возрасту с уменьшением пенсионного возраста.

Суд подчеркнул, что льготная пенсия по возрасту, назначенная по Закону Украины "О пенсионном обеспечении", выплачивается по правилам Закона №1058-IV. Поэтому человек, которому уже назначена такая пенсия, после достижения общего пенсионного возраста не может повторно перейти на пенсию по возрасту на общих основаниях с применением нового показателя средней заработной платы.

Также в документе говорится, что обращение за назначением пенсии по возрасту на общих основаниях после получения льготной пенсии не считается переводом с одного вида пенсии на другой в понимании части третьей статьи 45 Закона №1058-IV. Речь идет об одном и том же виде пенсионного обеспечения — пенсии по возрасту.

Кроме того, суд указал, что письмо Пенсионного фонда об отказе в перерасчете не является решением субъекта властных полномочий в понимании Кодекса административного судопроизводства Украины, а представляет собой лишь ответ на обращение.

В итоге суд пришел к выводу, что оснований для удовлетворения иска нет, и отказал в требованиях о признании действий Пенсионного фонда противоправными и о проведении перерасчета пенсии с учетом показателя средней заработной платы за 2022–2024 годы.

