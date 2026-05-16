Что добавить в сковороду при жарке куриного филе, чтобы оно не было сухим

Лайфхак, который используют повара

Куриная грудка – один из самых популярных продуктов в рационе, но во время жарки она часто получается сухой. Чтобы этого избежать, шеф-повара советуют использовать простой ингредиент.

По словам кулинарных экспертов, передает "okdiario", небольшое количество яблочного уксуса помогает сделать мясо более мягким и сочным. Его добавляют на разогретую сковороду после масла или используют в качестве части маринада перед приготовлением.

Секрет в том, что уксус влияет на структуру мяса: он размягчает волокна, благодаря чему курица не теряет влагу во время жарки и остается нежной внутри. Кроме того, он помогает добиться более равномерного румянца.

Есть и другой вариант использования – короткое маринование куриного филе с уксусом и специями. Это позволяет улучшить вкус и сделать блюдо более сочным без сложных ингредиентов.

Специалисты отмечают: уксус следует использовать умеренно, чтобы он не перебивал вкус самой курицы, а лишь подчеркивал его.

Как сделать куриную грудку сочной.

