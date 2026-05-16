Что добавить в сковороду при жарке куриного филе, чтобы оно не было сухим
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Лайфхак, который используют повара
Куриная грудка – один из самых популярных продуктов в рационе, но во время жарки она часто получается сухой. Чтобы этого избежать, шеф-повара советуют использовать простой ингредиент.
По словам кулинарных экспертов, передает "okdiario", небольшое количество яблочного уксуса помогает сделать мясо более мягким и сочным. Его добавляют на разогретую сковороду после масла или используют в качестве части маринада перед приготовлением.
Секрет в том, что уксус влияет на структуру мяса: он размягчает волокна, благодаря чему курица не теряет влагу во время жарки и остается нежной внутри. Кроме того, он помогает добиться более равномерного румянца.
Есть и другой вариант использования – короткое маринование куриного филе с уксусом и специями. Это позволяет улучшить вкус и сделать блюдо более сочным без сложных ингредиентов.
Специалисты отмечают: уксус следует использовать умеренно, чтобы он не перебивал вкус самой курицы, а лишь подчеркивал его.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как приготовить сочные нагетсы без капли растительного масла.