С Днем морской пехоты! Лучшие открытки и картинки для поздравления в мессенджерах

В эту субботу, 23 мая, в Украине отмечают День морской пехоты — праздник военных, которых называют одними из самых выносливых и стойких бойцов украинской армии. Именно в этот день украинцы традиционно благодарят морпехов за службу, силу характера и готовность выполнять самые сложные боевые задачи.

После начала полномасштабной войны День морской пехоты приобрел для украинцев особое значение. Морпехи участвовали в боях за Мариуполь, обороне южных направлений, освобождении территорий и многих тяжелых операциях войны. Лозунг украинских морских пехотинцев "Верный всегда" давно стал символом несокрушимости и верности присяге.

Праздник официально установили в Украине в 2014 году, а затем дату перенесли на 23 мая. В этот день в 1918 году были созданы первые подразделения морской пехоты нашей страны.

Сегодня морская пехота входит в состав Военно-морских сил Украины. Ее бойцы выполняют боевые задания на суше, море и в прибрежных районах. Морпихов считают одними из наиболее мобильных и подготовленных подразделений украинской армии. "Телеграф" собрал для вас красивые открытки, чтобы вы могли прислать их военнослужащим морской пехоты Украины, ветеранов морской пехоты, бойцов, ныне находящихся на фронте и семей морпехов, которые поддерживают своих родных во время службы.

Открытки для поздравления с Днем морской пехоты 2026

