З Днем морської піхоти! Найкращі листівки та картинки для привітання у месенджерах

Не забудьте привітати морпіхів і нагадати їм, що їх цінують і чекають вдома

У цю суботу, 23 травня в Україні відзначають День морської піхоти — свято військових, яких називають одними з найвитриваліших та найстійкіших бійців української армії. Саме цього дня українці традиційно дякують морпіхам за службу, силу характеру та готовність виконувати найскладніші бойові завдання.

Після початку повномасштабної війни День морської піхоти набув для українців особливого значення. Морпіхи брали участь у боях за Маріуполь, обороні південних напрямків, звільненні територій та багатьох найважчих операціях війни. Гасло українських морських піхотинців "Вірний завжди" давно стало символом незламності та вірності присязі.

Свято офіційно встановили в Україні у 2014 році, а згодом дату перенесли на 23 травня. Саме цього дня у 1918 році було створено перші підрозділи морської піхоти нашої країни.

Сьогодні морська піхота входить до складу Військово-морських сил України. Її бійці виконують бойові завдання на суші, морі та у прибережних районах. Морпіхів вважають одними з найбільш мобільних та підготовлених підрозділів українського війська. "Телеграф" зібрав для вас красиві листівки, щоб ви могли надіслати їх військовослужбовцям морської піхоти України, ветеранів морської піхоти, бійців, які нині перебувають на фронті та родини морпіхів, які підтримують своїх рідних під час служби.

Листівки для привітання з Днем морської піхоти 2026

