Цены на раннюю черешню возмутили украинцев. Сколько просят за одну ягоду (видео)

Высокая стоимость на импортную, отечественной надо немного подождать

В Украине начала появляться первая черешня, традиционно цены в начале сезона космические. Украинец купил одну черешню, заплатив за нее 13.20 грн.

Он не указал цену за килограмм, однако можно предположить, что она больше 1000 гривен. "Телеграф" сделал фото с ценником черешни в Одессе — 180 грн за 100 граммов, то есть килограмм стоит 1 800 гривен. Однако цена быстро снижается, сейчас она "упала" до 1 300 гривен.

Следует отметить, что первой в начале сезона начинают продавать импортную черешню. Цена ягоды из Греции, рассказывает "Суспільне", составляет около 1000 грн за килограмм.

Впрочем, в Закарпатье уже начали созревать ранние сорта черешни. Как пишет agronews.ua, украинская ягода уже появилась на оптовом рынке "Столичный" в Киеве. Закарпатскую черешню там продают примерно по 180 гривен за килограмм.

Когда цены на черешню упадут

Поэтому тем, кто не хочет покупать черешню по ценам более 1000 гривен, стоит просто подождать немного. Массово ранняя черешня начинает созревать в Украине в конце мая — начале июня. Тогда цены становятся гораздо доступнее. Затем появляются средние и поздние сорта.

