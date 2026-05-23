Конкурентка Эйфелевой башни: посреди Николаева стоит инженерный шедевр (фото)

Денис Подставной
Шуховская башня
Шуховская башня. Фото Коллаж "Телеграфа"

Это сетчатая гиперболоидная конструкция

Посреди Николаева существует объект, который многие эксперты называют шедевром инженерной мысли 20 века. Это башня, которой мог бы оценить даже известный французский инженер Эйфель.

О ценном сооружении в Николаеве напомнил пользователь Threads под ником kirill_babchenko. Речь идет о водонапорной башне Шухова.

"Признана международными экспертами одним из самых высоких достижений инженерного искусства 20 века. А также ставится как один из примеров, который мог конкурировать конструкцией и красотой с объектами известного инженера Гюстава Эйфеля", — рассказывает автор.

Башня Шухова в Николаеве. Фото - kirill babchenko
Что известно о башне Шухова

Шуховская башня в Николаеве – водонапорная башня, выполненная по проекту инженера Владимира Шухова и впервые в мире установленная и использованная в системе городского водоснабжения – в Николаеве. Построена в 1906-1907 годах при содействии организатора производства и промышленного магната Иоакима Каннегисера.

Особенностью проекта стало то, что башня была в 12 раз легче других, а ее вес — меньше веса той воды, которую она вмещала. Высота башни – 32 метра, а объем резервуара – 50 тысяч ведер (615 м³). Для прочности железные уголки, из которых сложен каркас башни, укреплены девятью горизонтальными кольцами. Все эти детали скреплены между собой. Внутри есть винтовая металлическая лестница, а вокруг башни — металлический балкон.

Инженера Шухова сравнивают с известным французским инженером Эйфелем, создателем одноименной башни. Оба проектировали легкие, ажурные, но очень крепкие постройки, которые могут стоять столетиями. Они до сих пор вызывают восхищение. Башня Шухова – это сетчатая гиперболоидная конструкция. Изобретение датировано январем 1896 года.

Специалисты, как пишет Укринформ, до сих пор называют его башню в Николаеве историко-инженерным шедевром.

