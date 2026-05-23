Замена смесям? В Украине можно купить грудное молоко: сколько стоит (фото)

Доставку предлагают по почте

Украинцы продолжают удивлять сеть товарами, которые продают. После зубов мудрости много вопросов вызывает грудное молоко.

Соответсвующее объявления есть на различных порталах. Цена на молоко также отличается: кто-то продает пакетик за 100 грн, а кто-то за 65 грн.

Как отметила пользовательница в Threads, увидела она похожее объявление на Shafa. К слову, сейчас его уже удалили. Но на OLX до сих пор есть. Женщина продает апрельское сцеженное молоко за 100 грн пакетик.

Отправку обещает "Новой почтой", минимальный заказ — 4 пакетика. Однако возникает вполне логичный вопрос: зачем продают грудное молоко и безопасно его покупать. К слову, отправка по почте, скорее всего, приведет к порче молока, ведь его нельзя размораживать и замораживать повторно. А после морозилки оно должно быть сразу использовано, а не ехать как минимум сутки, когда начинается жара.

Зачем продают грудное молоко

В основном его покупают женщины, не имеющие возможности кормить грудью, но переходить на смесь не готовы. Впрочем, покупать молоко у неизвестного человека крайне опасно, ведь покупатель не может наверняка знать его происхождение и состояние здоровья кормящей мамы.

Именно поэтому существуют сертифицированные банки молока, где дети при необходимости могут получить донорское молоко для грудного вскармливания.

Заметим, что продажа грудного молока в Украине незаконна. У нас нет легального рынка такой продукции. Кроме того, грудное молоко приравнивается к биологическим жидкостям человека и не может продаваться как обычный пищевой продукт или детское питание.

