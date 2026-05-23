Какие специи нельзя класть в бульон. Они только портят вкус

Не все специи улучшают бульон. Некоторые из них могут полностью испортить его вкус и аромат

Хороший бульон должен быть прозрачным, ароматным и насыщенным. Для его приготовления требуются только качественное мясо, овощи, вода и время. Многие начинающие кулинары допускают ошибку, пытаясь "улучшить" вкус большим количеством приправ. Тем не менее, некоторые из них могут испортить блюдо.

Что нельзя добавлять в бульон

Первое, чего следует избегать – розмарин. Это трава со смолистым, резким ароматом, которая отлично подходит к запеченному мясу или птице. Но в бульоне даже одна веточка способна перебить нежный, чистый вкус блюда, уверяет Femcafe.

Еще одна нежелательная специя в бульоне – чабрец (тимьян). Эта трава имеет землистый, слегка дымный привкус. Тимьян заглушает естественную сладость овощей и мягкость мяса в бульоне.

Лавровый лист часто добавляют в бульон. Но при длительной варке специя дает слишком интенсивный, слегка горьковатый вкус. Лавровый лист больше подходит к тушеным блюдам и рагу.

Некоторые добавляют в блюда карри и куркуму ради красивого желтого цвета. Но вместе с цветом бульон получит стойкий восточный аромат тмина, кориандра и пажитника. Если нужен золотистый цвет, лучше взять луковицу, снять только верхний грязный слой шелухи, разрезать пополам и припечь срезом на сухой сковороде без растительного масла. Шелуха и карамелизированный сахар из лука придадут бульону янтарный оттенок без куркумы.

