Укр

Какие специи нельзя класть в бульон. Они только портят вкус

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Бульон
Бульон. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Не все специи улучшают бульон. Некоторые из них могут полностью испортить его вкус и аромат

Хороший бульон должен быть прозрачным, ароматным и насыщенным. Для его приготовления требуются только качественное мясо, овощи, вода и время. Многие начинающие кулинары допускают ошибку, пытаясь "улучшить" вкус большим количеством приправ. Тем не менее, некоторые из них могут испортить блюдо.

Что нельзя добавлять в бульон

Первое, чего следует избегать – розмарин. Это трава со смолистым, резким ароматом, которая отлично подходит к запеченному мясу или птице. Но в бульоне даже одна веточка способна перебить нежный, чистый вкус блюда, уверяет Femcafe.

Еще одна нежелательная специя в бульоне – чабрец (тимьян). Эта трава имеет землистый, слегка дымный привкус. Тимьян заглушает естественную сладость овощей и мягкость мяса в бульоне.

Лавровый лист часто добавляют в бульон. Но при длительной варке специя дает слишком интенсивный, слегка горьковатый вкус. Лавровый лист больше подходит к тушеным блюдам и рагу.

Некоторые добавляют в блюда карри и куркуму ради красивого желтого цвета. Но вместе с цветом бульон получит стойкий восточный аромат тмина, кориандра и пажитника. Если нужен золотистый цвет, лучше взять луковицу, снять только верхний грязный слой шелухи, разрезать пополам и припечь срезом на сухой сковороде без растительного масла. Шелуха и карамелизированный сахар из лука придадут бульону янтарный оттенок без куркумы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сварить прозрачный бульон. Благодаря лайфхаку с пергаментной бумагой, не нужно снимать пену ложкой или процеживать жидкость.

Теги:
#Рецепты #Специи #Приправы