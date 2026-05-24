Киевляне сдуреют от аллергий? Будет ли в этом году сезон амброзии агрессивным

Цвести растение начинает уже в июле

Почти каждый год в Киеве фиксируют огромное количество амброзии летом. Обычно ее цветение может вызвать сильнейшую аллергию.

"Телеграф" расскажет, много ли этого растения в этом году. Заметим, что обычно амброзия цветет с начала июля и до конца тепла. Именно в этот период больше всего случаев аллергий.

Сейчас растение только начинает прорастать, и пришло время активно с ним бороться. Если коммунальщики и местные власти приложат усилия, то аллергикам в Киеве в этом году будет дышать легче. Однако вероятность, что какие-то районы ожидают поля из амброзии, сохраняется.

Добавим, еще в 2024 году ситуация в некоторых районах была очень печальной. Ведь на Оболони у многоэтажек образовались целые поля из амброзии, которые летом наделали немало бед.

Амброзия на Оболони в 2024 году

Впрочем, это и неудивительно, ведь недавно полиция передала в суд дело о присвоении средств, выделенных на ликвидацию амброзии. Речь идет о почти 5 млн грн. По данным дела, в 2024 году Киевзеленстрой провел тендер на обработку карантинных сорняков. Впрочем, бывший гендиректор предприятия договорился с подрядчиком фактически не выполнять работы, а средства присвоить.

"4,9 млн грн перечислили якобы за обработку двух участков площадью 90 га, хотя никаких работ не проводили — амброзия продолжала расти. Полученные средства фигуранты поделили между собой", — говорится в сообщении.

Для справки

Амброзия – это аллергенное растение, распространенное практически во всех регионах Украины. Этот сорняк летом во время цветения и формирования семян может вызвать аллергическую реакцию.

В Украину амброзию завезли с американского континента в середине 20-х годов прошлого века – в Днепропетровскую область. Причем в нашу страну попал самый аллергенный вид растения. Через некоторое время этот сорняк распространился по всей стране.

Амброзия, когда цветет

Растение амброзии имеет яркие желтые кустовые цветки. Сильную аллергию вызывает пыльца и мелкие семена. Зацветает амброзия в начале июля-августа. А самой опасной для аллергиков становится в конце сезона цветение – в сентябре.

