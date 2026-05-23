Усик - Верховен: во сколько начало боя, где смотреть бокс

Точное время начала главного поединка шоу "Слава в Гизе"

В субботу, 23 мая, в Гизе (Египет) состоится грандиозное шоу бокса Александр Усик (24-0, 15 КО) — Рико Верховен (1-0, 0 КО). Примечательно, что главный бой вечера пройдет уже в воскресенье, 24 мая (время киевское). "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию вечера бокса Усик — Верховен.

Усик и кикбоксер Верховен проведут бой по правилам бокса

Шоу "Слава в Гизе" стартует в 18:00

Главный поединок вечера бокса начнется после полуночи

Усик и Верховен выйдут на ринг 24 мая в 00:56 по киевскому времени. Об этом сообщает The Ring.

Вечер бокса в Гизе стартует в 18:00 по киевскому времени. Основной кард начнется в 20:53 по киевскому времени, а выход Усика и Верховена запланирован на 00:56 24 мая.

Время начала боев шоу Усик - Верховен. Время египетское совпадает с киевским/Фото The Ring

Где смотреть бой Усик — Верховен

В прямом эфире смотреть бокс Усик — Верховен можно по подписке "Премиум HD" на "Київстар ТБ" (стоимость от 99 грн/месяц). Для абонентов "Київстар" существует возможность посмотреть бой, подключив пакет "Київстар ТБ Плюс" за 50 грн/месяц. Кроме того, шоу Усик — Верховен покажет в Украине платформа DAZN. Стоимость разового просмотра вечера бокса "Слава в Гизе" составляет 913 грн. На сайте "Телеграф" доступна подробная инструкция, как посмотреть поединок.

На данный момент Усик владеет тремя основными чемпионскими поясами в боксе (WBC, WBA и IBF) из четырех. Титул WBO отошел Фабио Уордли, после того, как украинец отказался от обязательной защиты, однако в мае 2026 года Даниель Дюбуа нокаутировал британца и вновь стал чемпионом мира. К слову, на кону поединка Усик — Верховен будет стоять лишь один чемпионский пояс и десятки миллионов долларов.

Напомним, медиа-мероприятия шоу Усик — Верховен стартовали в апреле 2026 года первой пресс-конференцией. Там Александр придумал новый мем. Ближе к поединку боксеры прибыли в Гизу, где встретились лицом к лицу возле пирамид. 21 мая бойцы провели вторую пресс-конференцию, на которую Александр прибыл в необычном костюме. 22 мая "Кот" и "Король кикбоксинга" прошли официальную церемонию взвешивания — Александр подходит к поединку с рекордным в карьере весом.

Отметим, украинец является безоговорочным фаворитом "дуэли" и по мнению букмекеров, и по мнению искусственного интеллекта.