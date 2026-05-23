Кубинский гигант брутально нокаутировал непобедимого супертяжа и вышел на Усика (видео)

Санчес теперь может получить титульный шанс

В субботу, 23 мая, в Гизе (Египет) возле пирамид проходит вечер профессионального бокса Александр Усик (24-0, 15 КО) — Рико Верховен (1-0, 0 КО). В основном карде шоу "Кубинская молния" добыл досрочную победу и вышел на чемпионский бой против "Кота".

Кубинец Фрэнк Санчес (26-1, 19 KO) нокаутировал амеркианца Ричарда Торреза (14-1, 12 KO) во втором раунде. Об этом сообщает "Телеграф".

Санчесу удался невероятный апперкот во втором раунде. Торрез упал и около минуты не мог прийти в себя. Добавим, что Ричард проиграл впервые в карьере, а Фрэнк стал претендентом на пояс IBF, которым сейчас владеет Усик.

Ранний андеркард шоу "Слава в Гизе" порадовал обилием нокаутом. С досрочной победы стартовал сын великого египетского боксера, который дважды побеждал Усика. Кроме того, "Малыш" из Саудовской Аравии уже в первом раунде уложил оппонента на канвас, а "Беспощадный" американец оправдал свое прозвище, брутально нокаутировав соперника. Главным разочарованием стало поражение украинца Даниэля Лапина, который трижды оказывался в нокдауне после ударов "Пантеры".

На данный момент Усик владеет тремя основными чемпионскими поясами в боксе (WBC, WBA и IBF) из четырех. Титул WBO отошел Фабио Уордли, после того, как украинец отказался от обязательной защиты, однако в мае 2026 года Даниель Дюбуа нокаутировал британца и вновь стал чемпионом мира. К слову, на кону поединка Усик — Верховен будет стоять лишь один чемпионский пояс и десятки миллионов долларов.

Напомним, медиа-мероприятия шоу Усик — Верховен стартовали в апреле 2026 года первой пресс-конференцией. Там Александр придумал новый мем. Ближе к поединку боксеры прибыли в Гизу, где встретились лицом к лицу возле пирамид. 21 мая бойцы провели вторую пресс-конференцию, на которую Александр прибыл в необычном костюме. 22 мая "Кот" и "Король кикбоксинга" прошли официальную церемонию взвешивания — Александр подходит к поединку с рекордным в карьере весом.

Отметим, шоу Усик — Верховен покажут в Украине и за рубежом. К слову, украинец является безоговорочным фаворитом "дуэли" и по мнению букмекеров, и по мнению искусственного интеллекта.