Вы удивитесь, сколько вариантов имеет имя Люба в украинском языке: от Любабы до Любусечки
Есть более 10 вариантов
Имя Люба имеет гораздо больше вариантов обращения, чем кажется на первый взгляд – некоторые из них звучат привычно, а другие могут удивить даже носителей языка.
Есть как современные формы, так и древнейшие. Об этом рассказал языковед Адам Диденко, передает "Телеграф".
Среди наиболее распространенных вариантов – Любаба, Любонька, Любочка, Любынка, Любыночка, Любынонька, Любка, Любця, Любуня, Любуненька, Любунечка, Любуся, Любусенька, Любусечка. Такие обращения часто используют, чтобы подчеркнуть теплоту и эмоциональную связь с человеком.
Также существуют более древние формы имени — Любава и Любаша, которые встречались в украинской традиции раньше.
Что означает это женское имя
Происхождение имени Люба связано со словом "любовь". В древнегреческом языке существовало имя Ἀγάπη (Агапе), означающее "любовь", и при переводе оно было передано не по звучанию, а по содержанию. Такой способ называют калькированием – когда значение слова переносится без изменения смысла.
Таким образом, имя Любовь буквально означает "любовь", а многочисленные уменьшительные формы лишь подчеркивают его мягкость и теплоту в украинском языке.
