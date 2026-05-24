Вы удивитесь, сколько вариантов имеет имя Люба в украинском языке: от Любабы до Любусечки

Есть более 10 вариантов

Имя Люба имеет гораздо больше вариантов обращения, чем кажется на первый взгляд – некоторые из них звучат привычно, а другие могут удивить даже носителей языка.

Есть как современные формы, так и древнейшие. Об этом рассказал языковед Адам Диденко, передает "Телеграф".

Среди наиболее распространенных вариантов – Любаба, Любонька, Любочка, Любынка, Любыночка, Любынонька, Любка, Любця, Любуня, Любуненька, Любунечка, Любуся, Любусенька, Любусечка. Такие обращения часто используют, чтобы подчеркнуть теплоту и эмоциональную связь с человеком.

Также существуют более древние формы имени — Любава и Любаша, которые встречались в украинской традиции раньше.

Что означает это женское имя

Происхождение имени Люба связано со словом "любовь". В древнегреческом языке существовало имя Ἀγάπη (Агапе), означающее "любовь", и при переводе оно было передано не по звучанию, а по содержанию. Такой способ называют калькированием – когда значение слова переносится без изменения смысла.

Таким образом, имя Любовь буквально означает "любовь", а многочисленные уменьшительные формы лишь подчеркивают его мягкость и теплоту в украинском языке.

