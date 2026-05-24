Ви здивуєтесь, скільки варіантів має ім’я Люба в українській мові: від Любаби до Любусечки

Ім’я Люба має набагато більше варіантів звертання, ніж здається на перший погляд — деякі з них звучать звично, а інші можуть здивувати навіть носіїв мови.

Є як сучасні форми, так і прадавні. Про це розповів мовознавець Адам Діденко, передає "Телеграф".

Серед найпоширеніших варіантів — Любаба, Любонька, Любочка, Любинка, Любиночка, Любинонька, Любка, Любця, Любуня, Любуненька, Любунечка, Любуся, Любусенька, Любусечка. Такі звертання часто використовують, щоб підкреслити теплоту й емоційний зв’язок із людиною.

Також існують давніші форми імені — Любава та Любаша, які зустрічалися в українській традиції раніше.

Що означає це жіноче ім'я

Походження імені Люба пов’язане зі словом "любов". У давньогрецькій мові існувало ім’я Ἀγάπη (Агапе), яке означає "любов", і при перекладі воно було передане не за звучанням, а за змістом. Такий спосіб називають калькуванням — коли значення слова переноситься без зміни сенсу.

Таким чином, ім’я Любов буквально означає "любов", а численні зменшувальні форми лише підкреслюють його м’якість і теплоту в українській мові.

