Гороскоп на 26 мая по картам Таро: Овнам крутой поворот, а Скорпионам полное обнуление

Узнайте, что карты Таро подготовили для вашего знака на 26 мая

"Телеграф" публикует гороскоп на завтра, 26 мая, по картам Таро. Многим знакам Зодиака придется честно посмотреть на ситуации, где уже невозможно "переждать". День не о резких переменах, а о внутренней ясности и правильных выводах. Для кого-то это будет момент завершения, а для кого-то – старт нового этапа.

Овен — карта дня: Колесо Фортуны.

Завтра обстоятельства могут резко измениться в вашу пользу, но только если вы не будете держаться за старый сценарий. В работе возможен скорый поворот событий. Не пытайтесь контролировать все до мелочей. Иногда жизнь буквально говорит: "обновление установлено".

Телец — карта дня: Иерофант

26 мая вам следует прислушаться к совету человека, имеющего больший опыт. В отношениях захочется стабильность и понятность. Не игнорируйте мелкие сигналы от организма – переутомление накапливается. Хороший день для документов, обучения и серьезных разговоров.

Близнецы — карта дня: Маг

Вы окажете сильное влияние на людей вокруг. Завтра ваши слова могут сработать гораздо сильнее, чем вы ожидаете. Карта Маг говорит о шансе запустить что-нибудь новое или вернуть контроль над ситуацией. Главное – не распыляться на десять дел одновременно.

Рак — карта дня: Луна

Не все будет столь очевидным, как кажется на первый взгляд. Вам следует избегать поспешных выводов, особенно в отношениях. День больше подходит для наблюдения, чем для активных решений. К вечеру многое станет яснее.

Лев — карта дня: Солнце

Для вас это одна из самых сильных карт дня. 26 мая может принести хорошие новости, поддержку или результат, которого вы давно ждали. Люди будут охотно реагировать на вашу энергию и инициативу. В финансах возможен приятный бонус или удачное решение. Главное — не превращать уверенность в желание доминировать.

Дева — карта дня: Восьмерка Пентаклов

Завтра все будет решаться из-за дисциплины и внимательности. Не ждите быстрых результатов – сейчас вы закладываете основу на будущее. В отношениях важны будут не слова, а конкретные действия. День без драмы, но с хорошей производительностью.

Весы — карта дня: Влюбленные

Перед вами может предстать выбор, который вы давно пытались отложить. В общении важно не говорить то, чего вы действительно не чувствуете. Возможно неожиданное сообщение от человека из прошлого. Вечером захочется определенности больше красивых слов.

Скорпион — карта дня: Смерть

Не пугайтесь этой карты – она о завершении, а не о потере. 26 мая покажет, от чего вам давно пора отказаться. Это может быть старая обида, изнурительный контакт или привычка постоянно держать все под контролем. День благоприятен для "очищения" пространства и мыслей. После этого станет легче двигаться дальше.

Стрелец — карта дня: Колесница

Завтра вам захочется скорость, движение и результат. Но важно не конфликтовать по пустякам — спешка может сделать вас резче, чем нужно. Хорошо последуют поездки, переговоры и физическая активность. День будет динамичным и точно не скучным.

Козорог — карта дня: Император

26 мая вам придется взять ответственность не только за себя, но и за других. В работе это хороший день для серьезных решений и организации процессов. В отношениях может не хватать мягкости, поэтому стоит внимательнее подбирать слова. Контроль – это хорошо, но не тогда, когда он душит все вокруг.

Водолей — карта дня: Звезда

Для вас день будет о надежде и восстановлении внутреннего ресурса. Возможно вдохновение, новая идея или разговор, вернущий мотивацию. Не игнорируйте творческие импульсы. Завтра вам особенно важно не терять веру в свой путь.

Рыбы — карта дня: Верховная Жрица

Ваша интуиция будет работать 26 мая очень точно. Вы можете заметить, что другие пропустят. День не подходит для хаотичных решений или эмоциональных споров. Вечером стоит дать себе время на тишину и восстановление.