Как спасти пересоленное блюдо: об этих способах знают не все

Пересолить блюдо – дело нескольких секунд, а вот исправить вкус кажется сложнее

Пересолить очень легко. Даже небольшое количество лишней соли способно испортить блюдо.

Есть несколько проверенных способов исправить пересоленное блюдо, не начиная приготовления с нуля. Рассказываем, как смягчить вкус и почему один из самых популярных методов не работает.

Что делать, если пересолили блюдо

Прежде чем действовать, попробуйте определить, насколько сильно блюдо пересолено. Если соль едва ощутима, будет достаточно одного приема. Если вкус очень резкий, можно комбинировать несколько методов, советуют на портале Martha Stewart.

Не добавляйте новые ингредиенты большими порциями сразу. Начинайте с малого, перемешивайте и пробуйте на вкус после каждого добавления. Так вы не перестараетесь и не испортите блюдо окончательно.

В зависимости от блюда вам могут понадобиться:

лимонный сок или уксус

сахар или кленовый сироп

жирные сливки, сметана или сливочное масло

несоленая жидкость (вода или бульон) или дополнительные овощи и мясо

Лимонный сок, уксус или томат не снизят содержание соли, но нейтрализуют чрезмерную соленость на вкус. Подбирайте кислоту под блюдо. К мясу с куркумой подойдет лайм, к легкому рагу — рисовый или белый винный уксус. Если не знаете, что выбрать, берите рисовый, так как он имеет более нейтральный вкус.

Небольшое количество сахара поможет сбалансировать вкус пересоленного соуса или блюда с жареными овощами. Коричневый сахар придаст карамельный оттенок, обычный – нейтральную сладость.

Жирные сливки, сметана или кусочек сливочного масла обволакивают вкусовые рецепторы и смягчают чувство солености. Сливки или масло можно добавить во время приготовления, а сметану или сливочный сыр только после снятия блюда с огня, иначе они расслоятся.

Сливочное масло смягчает чувство солености. Фото сгенерировано ИИ

Добавление несоленой жидкости или большего количества овощей или мяса фактически уменьшает концентрацию соли в порции. В отличие от предыдущих методов, это единственный способ, который реально уменьшает содержание натрия, а не только маскирует его. Он особенно подходит для тех, у кого есть диетические ограничения.

Кислоту и подсластитель можно прибавлять на любом этапе приготовления. Молочные продукты лучше добавлять ближе к концу или после снятия с огня. Если ни один метод не помогает полностью – просто добавьте больше всех других ингредиентов и превратите неудачную порцию в основу для большего блюда. Иногда это самый простой и эффективный вариант.

Почему картофель не спасает от чрезмерной солености

Один из самых популярных лайфхаков — положить в пересоленное блюдо сырой картофель, который якобы впитывает лишнюю соль. Как отмечают на кулинарном портале Finedining lovers, на самом деле это миф. Картофель не способен выборочно поглощать определенные вещества из жидкости. Он просто варится вместе с блюдом, впитывая жидкость пропорционально всем растворенным в ней веществам, включая соль. Если после добавления картофеля блюдо кажется менее соленым, это из-за того, что фактически увеличивается общий объем блюда.