За каких животных в Украине могут оштрафовать и даже посадить: полный список тех, кого не нужно нести в дом

Некоторые виды можно держать дома

Стремление завести экзотическое животное в качестве домашнего питомца в Украине все чаще сталкивается с жесткими законодательными ограничениями. Действующие нормативно-правовые акты четко определяют перечень представителей фауны, содержание которых в частных домах или квартирах незаконно. Целью таких запретов является не только защита самих граждан от потенциальной опасности, но и недопущение жестокого обращения с дикими животными.

Каких животных запрещено содержать в частной собственности

Согласно установленным в Украине правилам, гражданам категорически запрещено покупать и содержать в домашних условиях следующие категории представителей дикой природы:

Шимпанзе, макаки, бабуины и капуцины. Они обладают сложной социальной структурой и могут проявлять непредсказуемую агрессию.

Кобры, гюрзы, а также опасные паукообразные (в частности, скорпионы и тарантулы).

Крокодилы и аллигаторы.

Орлы, ястребы, совы, а также любые пернатые, занесенные в Красную книгу Украины.

Орлы, ястребы, совы, а также любые пернатые, занесенные в Красную книгу Украины. Морские млекопитающие: Дельфины, тюлени и моржи (их содержание вне специализированных научно-демонстрационных центров является прямым нарушением закона).

Условные разрешения и оговорки экспертов: еноты, хорьки и змеи

Далеко не все экзотические животные попали под абсолютное табу, однако в отношении некоторых из них действуют строгие ограничения или специалисты призывают к максимальной осмотрительности:

Содержание этих животных в Украине полностью легально, но при одном ключевом условии владелец обязан иметь на руках полный пакет официальных ветеринарных документов, подтверждающих здоровье и вакцинацию сверка.

Содержание этих животных в Украине полностью легально, но при одном ключевом условии владелец обязан иметь на руках полный пакет официальных ветеринарных документов, подтверждающих здоровье и вакцинацию сверка. Змеи (неядовитые виды): Такие пресмыкающиеся, как, например, маисовый полоз, классифицируются как условно разрешенные. Чтобы законно содержать такую змею дома, хозяин должен владеть официальными документами, четко подтверждающими легальное происхождение животного (что оно не было изъято из дикой природы незаконным путем).

Что говорит закон о защите животных от жестокого обращения

Базовый Закон Украины "О защите животных от жестокого обращения" устанавливает жесткие рамки взаимодействия с представителями фауны. В частности, документ строго запрещается:

Нахождение в частной собственности граждан видов животных, законодательно закрепленных как запрещенные для физических лиц.

Создание ненадлежащих условий жизни, длительное изолирование животных от природной среды без обеспечения их базовых потребностей, как и любые формы издевательства или физического насилия.

Эксплуатация диких животных в коммерческих, развлекательных или рекламных целях. В частности, под запретом остается их использование в цирковых представлениях, для организации платных фотосъемок на улицах, а также в качестве "живых достопримечательностей" или элементов декора в ресторанах, комплексах и гостиницах.

Нарушение этих норм влечет как административную, так и уголовную ответственность с конфискацией животных и передачей их в специализированные реабилитационные центры.

