Искусственный интеллект назвал фразу, которую используют самые умные люди, когда им не хватает знаний

Люди склонны значительно переоценивать свою компетентность

В мире, где существует постоянное давление на готовые ответы на все, признание собственных интеллектуальных границ многим дается трудно, особенно в профессиональной сфере. Однако эксперты по коммуникации и психологии сходятся во мнении, что умение признать, что ты чего-то не знаешь — это один из самых ярких признаков высокого интеллекта.

Об этом говорится в материале okdiario. Там отмечают, что популярные чат-боты на базе искусственного интеллекта ChatGPT и Gemini проанализировали эту тему и определили ключевую фразу, которую используют самые интеллектуальные люди в моменты неопределенности. Это выражение — "Я еще не знаю" (в частности, ключевое слово "еще"/исп. "todavía" ).

Сила слова "еще" и ментальность роста

В отличие от обычного "я не знаю", которое может звучать как окончательный отказ от поиска ответа, добавление слова "еще" коренным образом изменяет суть. Оно демонстрирует интеллектуальную честность и так называемую "ментальность роста" (growth mindset). Эта фраза закладывает основу для того, что знания не статические — их можно получить и построить со временем.

По данным ИИ, самые умные люди не пытаются выдавать мгновенные автоматические ответы только для того, чтобы произвести впечатление. Напротив, они склонны демонстрировать осторожность в своих суждениях, оценивать качество информации и задавать множество уточняющих вопросов.

Почему сомнения полезны для мозга

Как объясняет ChatGPT, когда человек открыто признает, что чего-то не знает, его мозг переходит в более восприимчивое состояние для усвоения новой информации.

Люди, убежденные, что уже имеют правильный ответ, становятся жертвами так называемого "предубеждения подтверждения" (confirmation bias) — психологической тенденции искать лишь те факты, которые подкрепляют их старую точку зрения. Люди с высокой гибкостью ума легче принимают возможность своей ошибки и быстрее учатся.

Исследования, опубликованные в научном журнале Neuron, также подтверждают, что высокий уровень любознательности напрямую связан с лучшей памятью и обучаемостью. Незнание в определенный момент – это не отсутствие способностей, а просто естественный этап аналитического процесса.

Эффект Даннинг-Крюгера и фальшивая уверенность

Этот феномен искусственный интеллект противопоставляет известному эффекту Даннинг-Крюгера (описанному психологами Дэвидом Даннингом и Джастином Крюгером в 1999 году). Суть эффекта состоит в том, что люди с низким уровнем квалификации или ограниченными знаниями в определенной сфере склонны значительно переоценивать свою компетентность. Поскольку им не хватает знаний, они просто не способны осознать масштаб своего незнания или оценить более высокий профессионализм других.

Интеллектуально развитые личности понимают ценность паузы, наблюдения и глубоких размышлений, поэтому фраза "Я еще не знаю" для них является не слабостью, а инструментом для принятия более точных решений в будущем.

